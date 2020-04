Kolleginnen und Kollegen arbeiten aus dem Homeoffice. Tätigkeitsbereiche, die aufgrund technischer Anforderungen nur vor Ort im Büro in Wendlingen geleistet werden können, wurden in separate Büros verlagert, um den Kontakt untereinander aufs Minimum zu reduzieren. In der Produktion wird in festen Gruppenzusammensetzungen gearbeitet. Lager und Versand arbeiten ebenfalls in festen Gruppen und im Schichtbetrieb. Wege im Büro sind kurzerhand als „Einbahnstraßen“ deklariert worden, um den geforderten Mindestabstand jederzeit einzuhalten. „Für uns sind das erhebliche Veränderungen, ABER diese Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf unsere Erreichbarkeit. Unsere Ansprechpartner im Innen- und Außendienst stehen wie gewohnt unter den bekannten Kontaktdaten per Telefon oder Mail zur Verfügung“, erklärt Gunther Stolz. „Gern stellen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen unsere Produktneuheiten am Telefon im persönlichen Gespräch vor“, so Stolz weiter.

Die Repabad Lager sind mit derzeit über 6.000 Bade- und Duschwannen sowie Keramikwaschtischen gut bestückt, so dass Bestellungen wie gewünscht versendet werden können. Repabad arbeitet seit jeher mit Partnern aus Deutschland sowie dem angrenzenden europäischen Ausland zusammen und ist nicht von Lieferketten aus China abhängig.

„Wir hoffen, dass diese Ausnahmesituation bald zu Ende geht und wir unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten in alter Frische wiedersehen. Bleiben sie alle gesund!“, beendet Stolz seine Ausführungen.