KEUCO Armaturen „Made in Germany“ vereinen erstklassiges Design, makellose Oberflächen, höchste Funktionalität und beste Qualität. Eine zeitlose und langlebige Formensprache prägt die Armaturenserie PLAN blue. Das macht sie universell einsetzbar und lässt sie mit verschiedenen Einrichtungsstilen harmonieren. Brillante Chromoberflächen betonen effektvoll die äußerste Präzision in der Verarbeitung. Als weitere Oberfläche ergänzt edel mattes Aluminium-finish in samtiger Haptik das umfangreiche PLAN blue Armaturensortiment.

Hochwertige Aluminium-Oberflächen zeichnen sich durch besondere Unempfindlichkeit aus, z.B. gegen Fingerabdrücke und Wassertropfen, und sind daher sehr pflegeleicht. Diese speziellen Eigenschaften sind sowohl im Privatbad als auch beim Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen, wie z.B. in Hotels, Kliniken oder Büros, von großem Vorteil. Zudem ist Aluminium ein gängiges sowie beliebtes Material in der innenarchitektonischen Ausstattung. Hier ermöglichen PLAN blue Armaturen in Aluminium-finish eine abgestimmte Gestaltung.

Bei den Einhebelmischern stehen drei unterschiedliche Auslauflängen und -höhen zur Wahl. Damit passt der Einhebelmischer PLAN blue auf nahezu jeden Waschtisch. Für die unterschiedlichsten Bedürfnisse umfasst die Armaturenserie auch eine Waschtischarmatur mit schwenkbarem Auslauf, die viel Platz beim Händewaschen und mehr Komfort beim Haare Waschen am Waschtisch bietet.

PLAN blue Armaturen beweisen wie alle KEUCO Armaturen höchste Qualität in der Verarbeitung, bei den verwendeten Materialien und dem technischen Innenleben. Bewährte Kartuschentechnik, Temperaturregelung mit Keramikscheiben und ein Strahlregler mit Strahlwinkelverstellung garantieren äußerste Langlebigkeit. Die ausschließliche Verwendung von Messing Dreh- und Frästeilen steht für solide Materialität, betont die präzisen Formen und die perfekten Oberflächen.

Gleichzeitig lässt sich mit den PLAN blue Einhebelmischern Wasser sparen. Die Durchflussmenge beträgt lediglich 6 l/min. Das Wassererlebnis wird dabei nicht beeinträchtigt: Spezielle Strahlregler sorgen für einen füllig-sprudelnden und weichen Wasserstrahl. Der PLAN blue Einhebelmischer ist nach dem WELL Klassifizierungssystem zertifiziert worden.

Verchromt oder mit Aluminium-finish und gleicher Designsprache der schlanken Waschtischarmaturen beinhaltet das PLAN blue Sortiment Wannen- und Brausemischer für die Aufputzmontage, einen Einhebel-Bidetmischer und eine Handbrause. Ergänzt wird die Armaturenserie von einem umfangreichen PLAN Accessoires Sortiment in passenden Oberflächen.

Die PLAN blue Armatur lässt sich auch perfekt zu allen IXMO Dusch- und Wannenlösungen in Aluminium-finish kombinieren.