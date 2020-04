Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

die Covid-19-Pandemie stellt uns alle und auch die Kermi GmbH vor besondere Herausforderungen. Wir haben uns in den letzten Wochen vor allem darum bemüht, die Gesundheit und den Schutz unserer Mitarbeiter und deren Familien in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen. Mit Home-Office- und Smart-Working-Lösungen sowie besonderen Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter in der Produktion und Logistik haben wir hier viele Dinge zur effektiven Verringerung einer Ansteckungsgefahr umgesetzt.

Gleichzeitig sind wir stolz, sagen zu können, dass wir trotz vielfältiger Herausforderungen im Bereich der Lieferketten über das gesamte Sortiment innerhalb unserer vereinbarten Lieferzeiten voll lieferfähig sind.

Gerade auch in einer solchen Krise zeigt sich, wie wertvoll die Nähe und die sehr enge Verknüpfung mit stabilen, etablierten und IT-gestützten Prozessen zu Ihnen, unseren geschätzten Kunden und Geschäftspartnern, ist. Wir können uns dabei auf die große Flexibilität und die hohe Einsatzbereitschaft all unserer Mitarbeiter verlassen, um Sie bestmöglich in allen Belangen in der gewohnten Qualität und Schnelligkeit unterstützen zu können.

Wie üblich stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner im Innen- und Außendienst per Telefon und E-Mail zur Verfügung. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne weiter.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in die Leistungskraft der Kermi GmbH und sind überzeugt, dass wir gemeinsam gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden. Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Vorschläge haben, wie wir Sie noch besser unterstützen können.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Kermi GmbH

Geschäftsführung

Knut Bartsch | Dr. Klaus-Dieter Gloe | Alexander Kaiß | Christian Ludewig