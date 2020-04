Ab sofort alle Produktneuheiten auf viessmann.de

Zusätzliche Webinare für Fachhandwerkspartner auf viessmann.de/Lernraum

Ganz einfach Fachpartner werden auf: viessmann.de



Viessmann geht mit einem stark ausgeweiteten virtuellen Programm an den Start, um die ausgefallenen Frühjahrsmessen in Frankfurt, Essen und Nürnberg auszugleichen. Ab sofort können sich in erster Linie die Viessmann Fachpartner über alle Produktneuheiten online informieren oder sich und ihre Mitarbeiter in Webinaren schulen lassen.

Dazu sagt Thomas Heim, Vertriebschef der Viessmann Group, an die Partner: “Wir bei Viessmann haben uns sehr auf die Messen SHK Essen, IFH Interm Nürnberg und Light + Building in Frankfurt gefreut. Wir haben uns darauf gefreut, euch in interaktiven Präsentationen zu zeigen, wie wir mit unserem Integrierten Lösungsangebot für jeden Endverwender mit seinen ganz spezifischen Bedürfnissen eine maßgeschneiderte Lösung bereithalten.”

Als Vertriebschef der Viessmann Deutschland GmbH ergänzt Dr. Frank Voßloh: “Leider hat das Coronavirus uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ihr kennt uns – so leicht geben wir uns nicht geschlagen! Einige der wichtigsten Neuheiten, die wir in Essen, Nürnberg und Frankfurt gern mit euch geteilt hätten, hättet ihr in kompakter Form bei unseren Viessmann Roadshows 2020 erleben sollen. Um unserer Verantwortung als Familienunternehmen gerecht zu werden und um einen maximalen Beitrag zur Unterbrechung der Infektionsketten zu leisten, haben wir beschlossen, die Roadshows zu verschieben.

Um euch trotzdem mit voller Kraft weiterhin zu unterstützen, bieten wir euch stattdessen umfassende virtuelle Schulungen und Informationen über unsere Portale an.” Partner können sich mit ihrem Viessmann Login anmelden oder ihren Verkaufsberater kontaktieren.

Zahlreiche Neuheiten aus dem integrierten Viessmann Lösungsangebot:

die neuen Wand- und Kompaktgeräte der Vitodens 200er-Generation,

der innovative Hybrid-Stromspeicher Vitocharge

das zukunftssichere Haus mit elektrischer Infrarotheizung, Wärmepumpe oder Brennstoffzelle, kombiniert mit Photovoltaik, Stromspeicher und Energiemanagement-System

das EEG-Lösungsangebot mit der ViShare-Community der Viessmann Gruppe

und vieles mehr zu finden unter: www.viessmann-newsroom.de/viessmann-neuheiten-2020

Dr. Frank Voßloh sagt zu den Details: “Anlagenbetreiber und Fachpartner erhalten mit den neuen Vitodens-200er-Geräten einen echten Mehrwert gegenüber herkömmlichen Wärmeerzeugern.”

Zu den Highlights zählen unter anderem:

die einfache und intuitive Bedienung mit dem höhenverstellbaren Display in den Wandgeräten,

eine innovative digitale Regelung mit integriertem WLAN für die komfortable Steuerung per ViCare App,

eine erhöhte Sicherheit durch die Möglichkeit der Fernwartung und nicht zuletzt

eine hocheffiziente, umweltschonende und zugleich zuverlässige Gas-Brennwerttechnik.

Zudem präsentieren sich die neuen Wärmeerzeuger in einem ansprechend modernen Design mit der mattweißen Pulverbeschichtung Vitopearlwhite und ultraflachem Frontpanel. Damit fügen sich die neuen Brennwertgeräte harmonisch in jede (Wohn-)Umgebung ein.

Eigenverbrauch erhöhen und lukrative Rendite erzielen

Zum immer wichtiger werdenden Thema “Strom und Wärme wachsen zusammen” sagt Karlheinz Reitze, Vorsitzender der Geschäftsführung der Viessmann PV & E-Systeme GmbH:

“Als Beispiele zeigen wir drei vollelektrische Systeme für ein zukunftssicheres Haus. Ausgestattet wahlweise mit elektrischer Infrarot-Heizung, Wärmepumpe oder Brennstoffzelle – und immer kombiniert mit Photovoltaik, Stromspeicher und unserem Energie-Management-System.”

Neu und etwas ganz Besonderes ist das Viessmann EEG-Lösungsangebot: “Ab diesem Jahr laufen bei vielen PV-Anlagen die EEG-Förderungen aus. Mit der ViShare Community der Viessmann-Gruppe garantieren wir auch zukünftig die Abnahme des Stroms. Damit lösen wir nicht nur das Problem, wohin soll der Anlagenbetreiber zukünftig mit seinem Strom, sondern wir zeigen ihm auch Lösungen auf, wie er seinen Eigenverbrauch erhöhen kann, um dadurch eine lukrative Rendite zu erzielen.”

Highlight ist der neue Hybrid-Stromspeicher Vitocharge. Dieses modular aufgebaute Gerät vereint Wechselrichter sowie bis zu drei Batterie-Einheiten von 4 bis 12 kW. Auf diese Weise kann der Vitocharge einfach und schnell an jede Situation angepasst werden. Wie alle Produkte aus dem Integrierten Viessmann Lösungsangebot, ist auch er exakt auf die anderen Komponenten abgestimmt. Da alles aus einer Hand stammt, profitieren Fachpartner wie Anlagenbetreiber von einer reibungslosen Funktion – stets zuverlässig und mit höchster Effizienz. Ein Video zu diesem Thema finden Sie unter diesem Link.