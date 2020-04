Wir alle sind sehr besorgt und betroffen über die rasante Ausbreitung der Covid-19-Pandemie in Europa. Die Entwicklungen stellen eine Herausforderung an uns alle dar und erfordern eine stetige Anpassung an sich täglich, ja teilweise sogar stündlich, ändernde Situationen und Anweisungen.

Unsere oberste Priorität gilt hierbei der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Partner und unserer Kunden sowie unserer aller Familien.

Aus diesem Grund schränken wir unsere Besuche bei Ihnen vor Ort vorerst ein, sind aber jederzeit wie gewohnt telefonisch für Sie erreichbar. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Bedarf zu kontaktieren.

Wir sind im permanenten Kontakt mit unseren Partnern und überwachen die allgemeinen Entwicklungen, die unsere Lieferkette beeinflussen könnten. Wir versichern Ihnen alles zu tun, um Ihnen in diesen turbulenten Zeiten weiterhin ein optimales Serviceniveau zu bieten.

Unsere Logistikpartner werden Ihre Bestellung wie gewohnt bearbeiten. Dennoch können wir nicht garantieren, dass es aufgrund der aktuellen Lage in den nächsten Wochen nicht zu Verzögerungen kommt.

Gemeinsam werden wir diese schwierige Situation meistern und hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückkehren.

Bleiben Sie gesund.

Kontakt Zentrale:

nmc Deutschland GmbH

Geschäftsbereich: TECHNICAL INSULATIONS

Weiherhausstr. 8 b

64646 Heppenheim

Telefon: 06252/967-0

E-Mail: verkauf-iso @ nmc-deutschland.de

www.nmc-insulation.com

Kontakt Niederlassung NEU-ULM: