Im neuen Onlineshop von Kampmann können Kunden jederzeit schnell und einfach Ersatzteile bestellen. Seit Mitte Januar ist der Bestellvorgang per Internet möglich. Der Shop ist unter Kampmann.de in der Rubrik „Service“ zu finden. Die Suche der benötigten Materialien kann unter anderem über den Produktnamen oder die Artikelnummer erfolgen. Bestellungen sind rund um die Uhr durchführbar, der aktuelle Bestellstatus lässt sich dabei im persönlichen Kundenkonto einsehen. Bei Aufträgen, die montags bis donnerstags vor 15 Uhr eingehen, verlässt die Ware das Lager noch am selben Tag. Bestellungen im Onlineshop können auch von unterwegs ausgeführt werden, dafür ist die Webseite responsiv angelegt, d. h. die Darstellung passt sich mobilen Endgeräten an. Der Versand ist kostenfrei, bei Bedarf sind darüber hinaus verschiedene Expressoptionen wählbar. Geliefert wird an jede Adresse in Deutschland, sodass die Produkte auch direkt zur Baustelle bestellt werden können. Rückgaben sind unkompliziert und kostenfrei möglich. Ergänzt wird das Angebot durch den neuen Einbauservice, der sich zu einem Festpreis hinzubuchen lässt. Selbstverständlich können Ersatzteile aber auch weiterhin telefonisch bestellt werden.

Der Onlineshop bietet Kunden optimalen Service im Bereich Ersatzteilbeschaffung, gleichzeitig konnte der Hersteller die internen Prozesse verschlanken, sodass Aufträge noch schneller bearbeitet werden können. Dafür wurde am Unternehmensstandort in Lingen ein eigenes Ersatzteillager für den Onlineshop eingerichtet. Generell ist die konkrete Unterstützung der Partner aus Fachhandwerk und -handel ein zentraler Aspekt der Unternehmensphilosophie. Das zeigt auch der neue Einbauservice. Diese Dienstleistung gibt gerade in den jetzigen Zeiten des akuten Fachkräftemangels ausführenden Partnern die Möglichkeit, den eigenen Kunden ebenfalls bestmöglichen Service anzubieten, ohne eigene Mitarbeiter einsetzen zu müssen. Der Kampmann Werks- oder Vertragskundendienst übernimmt den Einbau des Ersatzteils bzw. Filters zum Festpreis binnen einer Frist von wenigen Werktagen. Das neue Konzept ist eine deutliche Verbesserung zur herkömmlichen, verbreiteten Praxis, bei der für jeden Kunden ein individuelles Angebot mit Kosten nach Aufwand erstellt wird. Jetzt lässt sich der Service direkt bei der Ersatzteilbestellung hinzubuchen, sodass Fachhandwerker ihren Kunden sofort konkrete Angaben zu den Kosten und dem Zeitrahmen der anstehenden Reparatur geben können.

Wie gewohnt erhalten Nutzer nach dem Bestellen per E-Mail Informationen zum Eingang der Bestellung sowie in Folge zum aktuellen Status. Alternativ lassen sich Produkte auf einer individuellen Merkliste für spätere Bestellungen speichern. Im Kundenkonto sind dabei auch die persönlichen Konditionen wie z. B. Rabatte automatisch hinterlegt. Für den kostenfreien Standard-Versand sind 1-2 Werktage Lieferfrist vorgesehen, darüber hinaus stehen vier Express-Versandarten zu Fixpreisen zur Verfügung. Unter anderem kann eine Lieferung bis um 8.30 Uhr am Folgetag beauftragt werden. Wie im Onlineversand üblich wird jeder Sendung eine Trackingnummer zugeordnet, mittels derer Kunden den Lieferstatus in Echtzeit verfolgen können.