Mobil in Time Deutschland GmbH gehört zur erfolgreichen Unternehmensgruppe MiT Energie Holding AG, einer der grössten Anbieter für temporäre Energielösungen in den Bereichen mobile Kälte und Wärme im DACH-Gebiet. In der aktuell kritischen Versorgungslage stellt der Vermietungsspezialist die Infrastruktur von Unternehmen und Dienstleistern sicher. Ob in Zelten, Hallen, Serverräumen oder in der Landwirtschaft, Mobil in Time ist auch in dieser ausserordentlichen Situation zur Stelle, wenn Provisorien errichtet, Kapazitäten erweitert oder bestehende Ressourcen abzusichern sind.



In der heutigen Zeit ist die Verunsicherung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft gross. Laufend verschärft die Bundesregierung ihre Verordnungen und Empfehlungen, um die Verbreitung des Krankheitserregers in der Bevölkerung einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen. Mobil in Time ist Vermieter von mobilen Anlagen für die Wärme- und Kälteerzeugung und bietet technische Lösungen für die temporäre Klimatisierung und Beheizung, die nicht nur in der aktuellen Notlage eine sinnvolle Unterstützung sind.



Grosser Anlagenpark im Inland

Die Produktpalette von Mobil in Time ist breit und deckt die verschiedensten Bedürfnisse für Kühlung, Klimatisierung sowie Erzeugung von Warmluft und Warmwasser ab. Anlagen in verschiedenen Leistungsklassen, sowie mobile Brauchwarmwassercontainer oder Warmwasserspeicher runden das Sortiment ab. «Dank unseren verschiedenen Standorten und Servicepartnern, können wir überall in Deutschland schnell zur Stelle sein», sagt Thomas Lott, CEO der Mobil in Time Gruppe. Zudem ermöglicht der grosse Anlagenpark dem Unternehmen auch bei allfälligen unterbrochenen Lieferketten einsatzfähig zu bleiben.



Neue Einsatzmöglichkeiten bei Unternehmen und Dienstleistern

Der Anbieter mobiler Energielösungen sieht während dieser Zeit Unterstützungsmöglichkeiten speziell im Gesundheitswesen, beim DRK und Technischen Hilfswerk aber auch in der Industrie. «Wir möchten unsere Leistungen verstärkt Unternehmen und Dienstleistern anbieten, welche die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen», führt Thomas Lott weiter aus und zählt zusätzliche Einsatzmöglichkeiten der Anlagen auf für:

Provisorien in Zelten und Hallen für das Gesundheitswesen (z.B. Patientenunterkünfte, Registrations- und Untersuchungszelten)

Provisorien für vergrösserte Lagerhallen, um die Grundversorgung zu sichern (Nahrungsmittel, Landwirtschaft)

Redundanzen in Industrieunternehmen und Produktionsstätten (z.B. Prozesskälte)

Kapazitätserweiterungen in Logistikzentren, Transportwesen, Serverräumen

Optimierte Bewirtschaftung der Landwirtschaft

Die Bedeutung der Versorgung im eigenen Land nimmt zu

Die Landwirtschaft trägt einen grossen Beitrag zur Grundversorgung bei. Aber auch hier sind Personalausfälle zu verzeichnen, so dass neue Ansätze zu suchen sind, um die Produktion zu beschleunigen oder abzusichern. Gute Erfahrungen machte Mobil in Time beispielsweise mit Landwirtschaftsbetrieben, welche dank Warmluftzufuhr die Heutrocknung von bisher sechs auf neu nur einen Tag verkürzen konnten. Neue Ansätze werden auch in der Agrarwirtschaft getestet, so dass beispielsweise in Aprikosentunnels mittels Warmluftzufuhr Frostschutz geboten und dadurch die Ernte abgesichert wird.



Rechtzeitige Vorkehrungen für eine gesicherte Versorgung

Um auch bei eingeschränktem Zugang in ein Gebiet und einem möglichen Ausfall einer bestehenden Anlage gewappnet zu sein, empfiehlt der Vermieter rechtzeitig eine vorsorgliche Montage und Inbetriebnahme einer mobilen Redundanz. «Auch wenn wir zurzeit keine Anzeichen bezüglich eines eingeschränkten Zugangs oder Engpässen haben, kann sich die Situation täglich ändern. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung», gibt Thomas Lott zu bedenken.



Interne Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter

Der Anbieter mobiler Lösungen hat verschiedene Sicherheitsmassnahmen zum Schutz seiner Mitarbeiter eingeführt. Ein Grossteil seiner Bürobelegschaft arbeitet von Zuhause aus. Für die Servicetechniker im Einsatz wurden verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Mobil in Time lässt nichts unversucht, um seine Dienstleistungen in dieser Notlage so lange wie nur möglich aufrecht zu erhalten.



Hotline errichtet und bundesweite Einsatztätigkeit gesichert

Trotz der oben beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen sind die Mitarbeiter des Vermietungsspezialisten rund um die Uhr unter der 24/7 Hotline 0800 401 401 00 erreichbar und erbringen schnelle und unkomplizierte Hilfe in ganz Deutschland. «Mit unseren bundesweiten technischen Stützpunkten sind wir nah beim Kunden und können dadurch schnell und flexibel den Bedürfnissen nachkommen», ergänzt Thomas Lott.