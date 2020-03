Online seit vergangenem Freitag: daswir.hift-shk.de. Die neue Corona-Soforthilfe der Verbundgruppe SHK beinhaltet ein vollumfängliches Maßnahmenpaket für ihre Mitgliedsunternehmen. Auf Wunsch beantragen die Mitglieder online Information und Hilfestellung in Fragen rund um Corona und die Auswirkungen auf den eigenen Betrieb.

Als Reaktion auf die Corona-Krise und zur Unterstützung der eigenen Mitglieder stampfte die SHK eine Task-Force und die dazugehörige Website daswir.hilft-shk.de aus dem Boden.

Ziel der Soforthilfe ist es, den Mitgliedern unter die Arme zu greifen und ihnen Klarheit und die richtigen Lösungen im aktuellen Dschungel der Gesetzesänderungen zu geben. Das Informationspaket, das von den Mitgliedern online angefragt werden kann, beinhaltet u.a. Unterstützung für die Beantragung öffentlicher Förderprogramme und Kurzarbeitergeld wie auch die Erstellung von Liquiditätsplänen und Planungsrechnungen. Die Rechtsanwälte Schiche & Jung und der Handwerks-Unternehmenscoach Herbert Reithmeir stellen hierfür ihre Expertise zur Verfügung. Die SHK-Mitarbeiter/innen fungieren dabei als Bindeglied zwischen Unternehmen und Fachexperten: Sie nehmen alle Daten und Fakten auf, damit eine schnelle Hilfe gewährleistet wird.

Der Name der Kampagne entstand im Zusammenhang mit dem Neuauftritt der Verbundgruppe. Seit kurzem präsentiert sich die SHK mit neuem Logo und dem Claim „das WIR.“. Kernbotschaft dahinter ist die Relevanz der starken Gemeinschaft, die einen Verbund ausmacht – zusammen ist es besser als allein. Diese Aussage spiegelt sich auch in der Kampagne „das WIR.hilft“ wider, da die gegenseitige Hilfe und das Zusammenrücken zu Zeiten der Corona Pandemie an außerordentlicher Bedeutung gewinnen.

Außerdem informiert die SHK auf daswir.hilft-shk.de über Neuigkeiten im Verbund, die im Zuge der Corona-Krise geschehen. „Wir brauchen keine Schockstarre, sondern sofort Aktion für unsere Mitglieder – Das war mein Gedanke, als sich die Ereignisse überschlugen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass es unserem Verbund – unseren Mitgliedern – weiterhin gut geht. Gemeinsam lösen wir die Themen, die uns Corona aufgibt. Mit allen Mitarbeitern arbeiten wir für unsere Mitglieder seit dem 13. März 2020 mobil von zu Hause aus.

Wir sind, im Gegensatz zu vielen Marktbegleitern, vollumfänglich handlungsfähig. Die Mitglieder der SHK können sich auf das Team der Zentrale verlassen. Auch deswegen gibt es bei der SHK keinen Stillstand, sondern nur den Weg nach vorn.“, so SHK-Vorstand Sven Mischel. In den letzten Wochen fanden bereits Webinare zum Thema „Rechtlicher Umgang mit Corona“ mit Fachrechtsanwälten statt, an denen zahlreiche Mitgliedsunternehmen teilnahmen.