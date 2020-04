Farben beeinflussen uns unbewusst und haben unterschiedliche Wirkungen auf unsere Psyche und somit auf unser Wohlbefinden. Jede Farbe besitzt eine für sie typische Wellenlänge und Energie, die sich auf unseren Körper auswirkt. Sie steuern verschiedene Nervenbahnen an, mobilisieren innere Energie, vitalisieren den menschlichen Organismus oder sorgen für entspannte Atmosphäre. So hat Farbe im Alltag, sei es als farbige Kleidung, in der Raumgestaltung oder draußen in der Natur unbewusste Auswirkungen auf unser Empfinden.



Die Macht der Farbe

Repabad setzt im Dampfbad auf die Macht der Farben und die Wirkung auf unseren Organismus. So kann jede Dampfbadsitzung ganz individuell gestaltet werden: Morgens vitalisierend und anregend in den Tag starten, den Abend beruhigend und harmonisierend ausklingen lassen. Oder bereits morgens durch die persönliche Farbprogrammwahl ein paar Gänge herunterschalten und gemütlich den Tag angehen lassen. Unterschiedliche vordefinierte Farbprogramme stehen dabei zur Auswahl. Selbstverständlich können die Farben aber auch separat angesteuert werden, je nach persönlichen Wünschen

Neben der Farbpsychologie machen sich Repabad Dampfbäder weitere Gesundheitsaspekte, die von Infrarot-Tiefenwärme, Sole und Aromatherapie zu nutze.

Salzgrotte im eigenen Bad

Einen Kurzausflug ans Meer und das in den eigenen vier Wänden ermöglicht die Sole-Funktion im Dampfbad. Sole wird zur Prävention und zur Heilung bei Atemwegserkrankungen eingesetzt. Sie wirkt entzündungshemmend und schleimlösend. Auch bei problembehafteter Haut und Allergien zeigt die vernebelte Salzlösung positive Wirkung.



Ein Dampfbad kann auch gleichzeitig Infrarotkabine sein. Die heilbringende Kombination aus Wasserdampf und Infrarot erzielt eine optimale Umgebung, den sogenannten Thermoneutralbereich, in dem die Infrarottiefenwärme am besten auf den menschlichen Organismus wirkt. Dabei transportiert das Blut die freigesetzte Wärme im gesamten Körper bis in die Extremitäten. Durch den Anstieg der Körpertemperatur weitet sich das Kapillarsystem und der Stoffwechsel wird aktiviert. Dies kann sich positiv auswirken auf:

1. Bewegungsapparat: Die Muskulatur wird stärker durchblutet und Verspannungen sowie lokale Blockaden gelöst.

2. Vegetative Nervensystem: Autonome körperinterne Regelvorgänge werden aktiviert und es kann ein Ausgleich

stattfinden z.B. des gesamten Organsystems.

3. Immunsystem: Der Temperaturanstieg veranlasst den Körper vermehrt Abwehrstoffe zu bilden und auszusenden.

4. Psyche: Durch die Entspannung wird die Ausschüttung von stressauslösenden Botenstoffen vermindert und das

Allgemeinbefinden positiv gesteigert.



Dampfbaden regt die Sinne an

Die Aromatherapie wirkt sich im Dampfbad über den Geruchssinn auf das Wohlbefinden aus. Die Aromen lösen sich hervorragend im Wasserdampf und verstärken ihre heilsame Wirkung. Bergkiefer kann bei Erkältungen, Muskel- und Gliederschmerzen helfen, wirkt stabilisierend, kräftigend und durchblutungsfördernd. Lemongras kann bei Müdigkeit und Konzentrationsschwäche eingesetzt werden und wirkt anregend.

Weitere Ausstattungskomponenten wie Nebeldüsen und Musik runden das Rundum-Wohlfühlpaket „Dampfbad“ ab.

Repabad Dampfbad Unikate

Repabad Dampfbäder sind für das Badezimmer konzipiert. Sie vereinen tägliche Dusche und persönliche Wellness-Auszeiten in einem Produkt. Dampfbäder gibt es in Standardgrößen mit bereits vorgegebenen Ausstattungskomponenten oder ganz individuell nach Kundenwunsch auf Maß geplant. Dabei ist die räumliche Situation zweitrangig. Ecke, Nische oder flache Wand individuelle Dampfbadlösungen sind bei (fast) jeder Badsituation umsetzbar.