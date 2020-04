Bereits in den 1950er- und 1960er Jahren – wie auch heute noch – widmete sich FSB der kontinuierlichen Perfektion der Fertigungsprozesse: Modernisierung und Optimierung von Produktionstechnologien und -abläufen. Und das alles an einem Standort: alle FSB Produkte werden ausschließlich in Brakel produziert. Das trägt dazu bei, dass wir auch in schwierigen Zeiten - wie wir sie momentan erleben - fertigen und liefern können.

Nachhaltig? Nicht erst seit heute

Bereits seit den 1990er-Jahren ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und Umwelt eine wichtige Priorität bei FSB. Das Unternehmen zählt zu den Vorreitern und kann mit material- und sortimentsspezifischen Umweltdeklarationen nach EN 15 804 punkten – gültig für das vollständige Liefersortiment. Unter Nachhaltigkeit versteht FSB außerdem langlebige Zuverlässigkeit und aktualisierte das Umweltmanagementsystem auf die neue EMAS-Verordnung und ISO 14001.



Eingehende Tests und Prüfungen der Produkte auch im alltäglichen Einsatz dokumentieren den Willen des Unternehmens aus Brakel, diesen Anspruch immer wieder einzulösen. FSB wurde als erstes Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und zweites Unternehmen bundesweit nach den strengen Regeln des EU-Öko-Audits auditiert. Über einen Zeitraum von nunmehr über 20 Jahren orientiert sich FSB an ihrer Leitfrage „How green is our business? “. Somit leistet FSB einen wesentlichen Beitrag für die ökologische Zukunft.