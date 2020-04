Die Raffinesse eines Konzepts zeigt sich in den Planungsdetails. System 900 verbindet Funktionalität sowie ausgezeichnete Gestaltung mit langlebiger, nachhaltiger Qualität und schafft so einen Mehrwert.

Ab sofort ergänzen neue Accessoires das Sortiment. So sind praktische WC-Papierhalter mit Deckel oder Ablage, neue Handtuchhalter oder WC-Bürstengarnituren passend zu System 900 in den Varianten Edelstahl, Chrom und Pulverbeschichtung in Weiß, Grautönen und Schwarz erhältlich.

Universalprodukte

Darüber hinaus ermöglichen vielfältige Universalprodukte vom Abfallbehälter über Kosmetikspiegel und Badetuchablage bis hin zu Haartrockner oder Handbrausen die Ausstattung aus einer Hand.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.de/universalprodukte