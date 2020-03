Heizungsbauer, Installateure aber auch Planer und Architekten stehen beim Thema Heizung vor immer größeren Herausforderungen. Neben all dem Wissen, das Sie für die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Heizungen brauchen, müssen Sie sich auch mit den Grundlagen der Wasserchemie auseinandersetzen und sich mit allen aktuellen Normen und Richtlinien auskennen. Die ständig voranschreitende Digitalisierung setzt zudem immer mehr Wissen voraus. Eine Herausforderung, die die JUDO Wasseraufbereitung GmbH und die GRUNDFOS GmbH, Anbieter für Pumpen und Pumpensysteme, schon früh erkannt haben. Bereits 2009 boten die beiden Unternehmen Fachleuten der Branche eine Seminarreihe speziell zum Thema Heizung an. Fünf Jahre später kam als Kooperationspartner auch der Polymerspezialist REHAU AG + Co. hinzu. Die Veranstaltungsreihe „Sichere Heizungsanlagen“ hat sich über die Jahre nicht nur zu einer wichtigen Veranstaltung der SHK-Branche etabliert, sondern im vergangenen Jahr mit der WOLF GmbH auch einen wichtigen 4. Partner hinzugewonnen.

Mit diesem geballten Know-how ging es im Herbst 2019 unter dem neuen Seminarnamen „Heizungstechnik 2020“ mit 11 Seminaren quer durch Deutschland. Über 650 Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, um sich wertvolle Tipps zu aktuellen Themen zu holen und sich über die Zukunft der Heizungstechnik zu informieren. Zusätzlich stand fast tagesaktuell das Thema der Fördermaßnahmen rund um das Klimapaket 2020 der Bundesregierung auf der Agenda. „Uns Herstellern liegt es besonders am Herzen, nicht nur die technischen Anforderungen genau zu beleuchten, sondern diese auch mit praktischen Tipps zu verbinden“, erklärt Claus Sperber, Seminarleiter bei JUDO. „Wir möchten den Teilnehmern konkrete Lösungswege an die Hand geben, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtert.“

Fachleute der Sanitär- und Heizungsbranche waren auch 2019 wieder bundesweit von dem Konzept der Veranstalter begeistert. Gebündelt in vier Vorträgen erhielten sie an einem halben Tag aktuelle, technisch kompakt aufbereitete Informationen zur Heizungstechnik – zusätzlich zu den Themen Förderprogramme und Klimapaket 2020.

„Das Erfolgsrezept zeigt sich in dem tollen Zuspruch unserer Teilnehmer. Unser Ziel, den

Seminarteilnehmer Nr. 10.000 begrüßen zu dürfen, rückt damit langsam aber sicher in greifbare Nähe“, freut sich Claus Sperber. Die Teilnehmer nutzten in den Pausen und im abschließenden Get-together die Möglichkeit, sich mit anderen Fachleuten der Branche sowie mit den Herstellern über aktuelle Themen und die tägliche Arbeit auszutauschen. Ein weiteres Highlight: Die vier Hersteller präsentierten auf einer kleinen Ausstellungsfläche viele aktuelle Produkte. Mittels einer VR-Brille von GRUNDFOS konnten die Besucher außerdem die Zukunft der Heizungstechnik hautnah erleben.

Weitere Infos finden Sie unter der Seminarhomepage www.sichere-heizungsanlagen.de oder direkt bei Ihren jeweiligen Ansprechpartnern der Firmen REHAU, GRUNDFOS, JUDO und WOLF.

Spannende Zahlen, Daten und Fakten:

4 Firmen: WOLF, REHAU, GRUNDFOS, JUDO

4 Referenten:

o Manfred Erk, Seminarleiter REHAU AKADEMIE

o Oliver Weckerle, Seminarleiter GRUNDFOS

o Claus Sperber, Seminarleiter JUDO Wasseraufbereitung GmbH

o Georg Ziegltrum, Seminarleiter WOLF GmbH

4 aktuelle und praxisbezogene Vorträge

11 Veranstaltungen quer durch Deutschland

650 Teilnehmer (Planer, Architekten und Handwerksbetriebe)

Die Veranstalter in eigener Sache:

An dieser Stelle möchten wir uns als Hersteller bei Ihnen allen, sprich bei unseren Seminarteilnehmern, für den überragenden Zuspruch, Ihre Treue und das tolle Feedback bedanken. Denn ohne Sie alle wäre eine solche Erfolgsgeschichte nicht möglich. Sollte Ihre Region bis jetzt nicht dabei gewesen sein, können Sie gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sind stets bemüht, allen Ihren Wünschen möglichst zeitnah gerecht zu werden.