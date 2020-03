Hansgrohe setzt mit zahlreichen neuen Innovationen und Designerobjekten ein Statement in der Sanitärbranche. Nicht zuletzt ist dies auch im Hotelgeschäft zu sehen. Egal ob Luxussuite oder Doppelzimmer, ob AXOR FinishPlus oder hansgrohe Shower Select: die Individualität und die Strahlkraft der Produkte sind entscheidend, um eine außergewöhnliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen.

Mit diesem Wissen stellt Hansgrohe in der neuen Hotelbadbroschüre neue Trends der Marken AXOR und hansgrohe sowie Ideen für eine optimale Hotelbadgestaltung vor. Dabei steht die passgenaue Abstimmung der Produkte auf räumliches Design und Modernität im Vordergrund.

Von der Nasszelle zum Zimmer mit Spa

Mit der Ausstattung durch AXOR oder hansgrohe dürfen sich Hotelgäste auf einen besonderen Komfort freuen. Wasser soll entspannen, z. B. mit der Hansgrohe Select Technologie, bei der das Wasser auf Knopfdruck stoppt und fließt oder mit einem leichten Tippen die Strahlart gewechselt wird. Ein abwechslungsreiches und entspannendes Duschen ist damit garantiert und das Hotelbad wird zum Erlebnisbereich für die Gäste. Die vielfältigen Designoptionen in unterschiedlichen Oberflächen, wie zum Beispiel „Brushed Black Chrome“, erzeugen Staunen bei den Gästen. Zusätzlich kann die Armatur individuell angepasst werden und wird so zu einem Unikat. So findet jedes Hotelbad die zum Konzept des Hotels passende Ausstattung, ob Hostel oder Luxushotel, ob rustikaler Landgasthof oder Designhotel.