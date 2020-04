Gerade im Jubiläumsjahr ist es uns ein besonderes Anliegen, Ihnen mit unserer Kundennähe und unserer Lieferbeständigkeit zur Seite zu stehen.



Die Corona-Epidemie breitet sich in Deutschland aus, die Situation verändert sich täglich und sorgt für viel Verunsicherung. Aus diesem Grund informieren wir Sie heute, wie wir von Koralle damit umgehen.



Die Gesundheit unseres Teams, sowie die Aufrechterhaltung des Kundenservice und der Lieferung unserer Produkte haben für uns höchste Priorität.



Koralle Produkte stehen für Markenqualität "Made in Germany" –

und das zuverlässig seit 50 Jahren.



Die Warenverfügbarkeit durch unsere eigene Produktion und die Versorgungssituation in Bezug auf Vorkomponenten ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen momentan stabil. Wir haben noch keine Kundenbelieferung absagen oder verspäten müssen.



Selbstverständlich hat neben der Gesundheit unserer Mitarbeiter auch die Aufrechterhaltung der Lieferketten für uns oberste Priorität. Hierbei sind wir jedoch abhängig von der sich stets ändernden Situation weltweit. Wir möchten Ihnen jedoch versichern, dass wir alles in unserer Macht stehende unternehmen, um Sie auch weiterhin termingerecht mit Produkten von Koralle beliefern zu können.



Unser Unternehmen haben wir in vollständig getrennte Funktionseinheiten, bei gleichzeitigem Erhalt der Leistungsfähigkeit, eingeteilt. Dies stellt ein Höchstmaß an Sicherheit für Sie und unsere Mitarbeiter dar.



Bleiben Sie gesund und nutzen Sie unsere Webseite um sich inspirieren zu lassen.