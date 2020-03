Jetzt das Klima schützen und den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren! Für Betreiber von Öl- und Gas-Heizkesseln bietet sich dazu als Ergänzung eine Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpe zur einfachen und preisattraktiven Modernisierung ihrer Heizung an. Sie nutzt die kostenlose Wärme aus der Umgebung zur Trinkwassererwärmung und wird jetzt mit einem besonders klimaschonenden Kältemittel betrieben. Neu ist auch die attraktive Vitopearlwhite Beschichtung. Damit fügt sich die Wärmepumpe harmonisch in ihre Umgebung ein.

Klimaschonend und zukunftssicher mit Ultra-Low-GWP-Kältemittel

Der neue Kältekreis setzt Maßstäbe hinsichtlich Effizienz und Klimaschutz. Er wird mit dem HFO-Kältemittel (Hydrofluorolefin) R1234ze betrieben, dessen GWP-Index (Global Warming Potential) von 7 mit dem eines natürlichen Kältemittels annähernd vergleichbar ist. Übliche Kältemittel wie zum Beispiel R134a haben dagegen einen sehr viel höheren GWP-Wert von über 1400. Mit der neuen Kältemittelgeneration erfüllen die Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpen bereits heute die Anforderungen der europäischen F-Gase-Verordnung, die über 2030 hinaus gelten. Damit sind sie besonders zukunftssicher zu betreiben.

Drei Gerätetypen für alle Anwendungsfälle

Für den monovalenten Betrieb steht die Vitocal 262-A in der Ausführung T2E-ze zur Verfügung, die in einem 298 Liter großen Warmwasserspeicher integriert ist. Für die Kombination mit bereits vorhandenen Heizkesseln bietet sich der Typ T2H-ze an. In dessen 291 Liter fassenden Warmwasserspeicher ist ein Rohrwendel-Wärmetauscher integriert, der die Wärme des Heizkessels auf das Trinkwasser überträgt. Mit dem Typ T2W-ze gibt es außerdem eine besonders platzsparende Ausführung für die Wandmontage, die mit mono- und bivalenten Speichern kombiniert werden kann.

Trinkwassererwärmung mit kostenloser Wärme aus der Umgebung

Alle drei Ausführungen der Vitocal 262-A nutzen die Wärme aus der Außenluft oder aus der Um- oder Abluft der Räume. Einen besonderen Zusatznutzen bieten die Warmwasser-Wärmepumpen bei Umluftbetrieb. Dabei wird die warme Luft unmittelbar aus dem Aufstellraum zur Trinkwassererwärmung genutzt und anschließend gekühlt und entfeuchtet an den Raum wieder abgegeben. Die trockene, kühle Luft entzieht dem Raum die Feuchtigkeit und hilft so Bauschäden vorzubeugen.

Wahlweise ökonomische oder ökologische Betriebsweise

Die intelligente Regelung der Hybridversion Vitocal 262-A, Typ T2H-ze, sorgt stets für maximalen Warmwasserkomfort. Bei Hybridbetrieb mit einem Heizkessel entscheidet sie automatisch auf Grundlage der einmal eingegebenen Energiepreise, mit welchem Wärmeerzeuger – Wärmepumpe oder Heizkessel – das Trinkwasser am ökonomischsten oder wahlweise am ökologischsten erwärmt werden kann.

Klimaneutral mit Photovoltaikstrom

Anlagenbetreiber, die ihren CO2-Fußabdruck noch weiter reduzieren möchten, können die Warmwasser-Wärmepumpe auch mit Strom aus einer Photovoltaikanlage betreiben. In der ersten Stufe wird nur die Wärmepumpe mit Solarstrom betrieben. Nach Bedarf kann als zweite Stufe ein Elektro-Heizeinsatz im Speicher automatisch hinzugeschaltet werden. Die Warmwasserbereitung kann so die wirtschaftlichere Eigenstromnutzung maximieren. Bei einem großen Solarstromangebot, beispielsweise an einem sonnigen Wintertag, wird der Speicherinhalt auf eine höhere Temperatur erwärmt, als vom Anwender eingestellt. Stromüberschüsse der Photovoltaikanlage müssen damit nicht in das öffentliche Netz eingespeist werden, sondern können als gespeicherte Wärme später zum Baden, Duschen oder Kochen genutzt werden.

Vorteile für die Marktpartner

Platzsparend durch kompakte Abmessungen bzw. Wandmontage

Einfache Inbetriebnahme durch vormontierte Einheit und voreingestellte Regelung

Smart-Grid-fähig (SG Ready)

Flexibel einstellbar für Umluft-, Außenluft- oder Abluftbetrieb

Vorteile für die Anwender

Hoher Warmwasserkomfort mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser

Intelligente Hybridregelung für eine wahlweise ökonomisch oder ökologisch optimierte Betriebsweise (Typ T2H-ze)

Niedrige Schallemissionen (Silent Modus)

Schnellaufheizfunktion mit Elektro-Heizeinsatz (Lieferumfang bei Typ T2E-ze, Zubehör bei den Typen T2H-ze und T2W-ze)

Geringe Betriebskosten durch hocheffizienten Kältekreis

Erwärmung der Trinkwassertemperatur auf bis zu 70 °C

Vorbereitet für den optimierten Verbrauch selbst erzeugten Stroms aus Photovoltaikanlagen

Entfeuchtung von Räumen durch Umluftbetrieb

Technische Daten

Trinkwassertemperatur: bis 70 °C (Typ T2E-ze mit Elektro-Heizeinsatz, Typ T2H-ze mit externem Wärmeerzeuger)

COP: 4,02 (Typen T2E-ze und T2H-ze) 3,35 (Typ T2W-ze, im Test mit 300 l-Speicher) Werte nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53

HFO-Kältemittel: R1234ze

Energieeffizienzklasse: A+

Liefertermin

Die Warmwasser-Wärmepumpen Vitocal 262-A in Vitopearlwhite und mit neuem klimaschonenden Kältemittel R1234ze sind ab April 2020 lieferbar.