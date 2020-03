Bei Badsanierungen ist es oft schwierig, barrierefreie Duschbereiche zu realisieren. Das Duschabwasser kann häufig nicht im freien Gefälle abgeleitet werden, weil die vorhandene Abwasserleitung in der Wand zu hoch liegt. Pentair Jung Pumpen bietet mit drei Plancofix-Varianten überzeugende Lösungen an.

Die Produktfamilie Plancofix wurde speziell für die Entsorgung von Duschwasser entwickelt, das ohne Ablaufgefälle nicht in das vorhandene Abwasserrohr ablaufen kann. Es handelt sich um einen flachen Bodenablauf mit integrierter Pumpe. Nachdem die alte Duschwanne, die Fliesen und der Estrich entfernt wurden, wird der Plancofix in den neuen, barrierefreien Duschboden integriert und nach Wunsch verfliest. Sobald das Wasser aus der Dusche in den Behälter läuft, fördert eine kleine Pumpe im Inneren das Wasser über eine Druckleitung in die nächste Abwasserleitung.

Plancofix Plus und Plancofix

Der Plancofix Plus ist mit 9 cm Einbauhöhe flacher und leiser (< 30 dBA) als der leistungsstärkere Plancofix (10,5 cm Höhe). Durch seine besondere Schalldämmung ist er sehr gut für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Seniorenheime geeignet. Mit beiden Varianten kann eine Punktentwässerung realisiert werden, sie lassen sich aber auch außerhalb des Duschbereichs installieren. Letzteres ist sinnvoll, wenn bestimmte Marken-Duschabflüsse gewünscht oder Duschwannen aus Designgründen erforderlich sind. In diesem Fall wird die Bodenablaufpumpe an den gewählten Duschablauf angeschlossen und kann zum Beispiel unauffällig unter einem wandhängenden Badmöbel installiert werden. Hier ist auf die Zugänglichkeit zu Reinigungs- und Wartungszwecken zu achten.

Der neue Plancofix Line

Mit der neuesten Variante, dem Plancofix Line, ist eine Rinnenentwässerung möglich. Das Gerät gleicht dem Plancofix Plus und verfügt zusätzlich über Edelstahlrinnen, die das Duschwasser in das Pumpengehäuse leiten. Diese können individuell gekürzt werden und ermöglichen eine Duschbreite von bis zu 1,20 m. Bei dieser Variante muss der Fliesenleger nur ein einseitiges Gefälle zu den Rinnen erzeugen. Dies ermöglicht ein harmonischeres Fliesenbild. Detaillierte Informationen, Erklär- und Einbauvideos finden sich unter www.plancofix.de.