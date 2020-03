Somit kann nun auch bei schwierigen Einbringsituation schnell und unkompliziert die Montage eines Fettabscheiders gewährleistet werden.

Durch den modularen Aufbau ist der BASIKA fass K auch in schwer zugänglichen Räumen einbringbar. Der Fettabscheider wird in drei Segmenten in den Raum eingebracht und am Aufbauort mittels Dichtungen und Spannringen dauerhaft geruchs- und wasserdicht installiert.

Die einzelnen Komponenten des BASIKA fass K bieten zusammen mit der einfachen Einbringung den Vorteil der Gewichtsreduktion: Jedes Segment ist signifikant leichter als ein monolithisch geformter Fettabscheider und somit vor allem bei erhöhten Anforderungen wie der Einbringung des Fettabscheiders in Kellerräume mit steilen und engen Treppen wesentlich transportabler als Standardprodukte.

Durch seinen innovativen Aufbau ermöglicht es der BASIKA fass K, die Fließrichtung bei der Installation frei zu wählen, sodass diese nicht von Beginn an festgelegt und eingeplant werden muss. Der fass K ist somit durch seine problemlose Planung, Einbringung und Installation der Marktführer in Sachen Kundenfreundlichkeit im Fettabscheiderbereich.

