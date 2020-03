Die antimikrobielle Wirkung von Silber ist seit vielen Jahrhunderten bekannt. Die logische Konsequenz ist, diese besonderen Eigenschaften auch für Griffe und Profil-Oberflächen von Duschabtrennungen zu nutzen, um einen antimikrobiellen Langzeitschutz zu erzielen. Mit PALM.care ist es durch eine spezielle Wirkstoffkombination gelungen, das Wachstum von Keimen und Bakterien mit Hilfe von Silberionen zu verhindern. Als permanenter Materialbestandteil unterbindet PALM.care die starke Keimvermehrung zwischen den Reinigungszyklen und gewährleistet einen dauerhaft niedrigen Keimbefall. Die PALM.care Oberflächen sind somit die ideale Ergänzung zu regelmäßigen Desinfektionsmaßnahmen.



Die Grundlage für die erfolgreiche Bekämpfung gegen die Keimvermehrung besteht aus drei Wirkmechanismen:

Blockade des Zellstoffwechsels

Einstellung der Zellatmung

Unterbindung der Zellteilung

Diese drei Mechanismen verhindern das Wachstum von unerwünschten Mikroorganismen auf Griffen und Profil-Oberflächen von Duschabtrennungen. Die Wirkstoffkombination wird durch Feuchtigkeit (Luft) aktiviert und entfaltet ihre antimikrobielle Wirkung. Vorhandene Bakterien werden durch die PALM.care Oberfläche kontinuierlich inaktiviert. Die Oberfläche wird dadurch „rein“ gehalten. PALM.care bleibt über die Lebensdauer in der Oberfläche des Griffes bzw. Profiles enthalten, was eine kontinuierliche, langanhaltende Wirkung ermöglicht. Je nach Umgebungsbedingungen werden Duschabtrennungen somit über viele Jahre eine antimikrobiell geschützte Oberfläche besitzen.

PALM.care ist erhältlich in den Oberflächenfarben Alusilber und Schneeweiß glänzend.

Höchster Hygienefaktor mit PALM.nano-Beschichtung

Alle PALME Duschoasen sind nach dem umfassenden PALM.isi-clean Prinzip konzipiert, das maximalen Pflegekomfort gewährt. Neben einer antimikrobiellen PALM.care Oberfläche der Griffe und Profile bietet PALME für alle Gläser optional eine PALM.nano Beschichtung, die das Wasser abperlen und Ablagerungen wie Kalk etc. nicht in die Glasoberfläche eindringen lässt sowei das bakterielle Haftungsvermögen stark verringert. So ist nicht nur bester Schutz, sondern auch ein besonders hoher Hygienefaktor möglich.