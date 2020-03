Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kunden und RIHO-Partner,



Die RIHO international b.v.. hat zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen um die Lieferfähigkeit weiterhin aufrecht zu erhalten.

Wir alle befinden uns derzeit in einer herausfordernden Situation. Gemeinsam werden wir sie ganz sicher meistern. Als vertrauensvoller und zuverlässiger Partner werden wir Sie regelmäßig über unsere Lieferfähigkeit informieren und Ihnen innerhalb unserer Möglichkeiten Unterstützung anbieten.

So arbeiten die Mitarbeiter, die am Standort physisch nicht benötigt werden, bis auf weiteres im Home Office und alle sind dazu angehalten Besprechungen virtuell oder telefonisch zu organisieren.

Des Weiteren steht das Unternehmen in engem Austausch mit den Zulieferanten, um sicherzustellen, dass die Kunden weiterhin Zugang zu den Produkten haben.



Ab dem 16.03. ist es nicht mehr möglich unsere Ausstellungen in Tilburg (Niederlanden) und Diest (Belgien) zu besuchen. Darüber hinaus dürfen Privatpersonen vorübergehend keine Bestellungen mehr von diesen Standorten abholen.



Das Werk für Wannen, Duschwannen und Whirlpools ist voll funktionsfähig und produziert kontinuierlich. Die Badmöbelfabrik in Belgien – Diest ist vorläufig geschlossen, somit verlängern sich die Lieferzeiten für RIHO Badmöbel erst einmal um 3 Wochen. Bitte beachten Sie unsere Auftragsbestätigungen. Die Badmöbel Modellreihe Porto ist aktuell ab Lager Tilburg lieferfähig, je nach Auftragslage.



Zusätzlich wurden unsere Lagerbestände von kritischen Rohstoffen und Produkten von Drittanbietern erhöht, um mögliche Engpässe zu vermeiden. In Einzelfällen kann es selbstverständlich dennoch zu Ausnahmen kommen. Mit den gewählten Vorkehrungen geht das Unternehmen stand heute, 26. März 2020 davon aus, auf diese Weise die Lieferfähigkeit in gewohnter Zuverlässigkeit, erhalten können – vorbehaltlich behördlicher Maßnahmen.



Die Vertriebsgesellschaft RIHO Sanitär-Vertrieb GmbH in Menden ist weiterhin für Sie erreichbar.



Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im RIHO Vertrieb gerne zur Verfügung.



Viel Dank für Ihr Verständnis



Mit freundlichen Grüßen

Ihr Riho Verkaufsteam Menden

Klaus Durawa

Verkaufsleiter D-A-CH

RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH