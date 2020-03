Geberit zeigt auch in Zeiten von „Social Distancing“ Präsenz und bietet seinen Kunden online das gesamte Spektrum an Beratungsleistungen und Weiterbildungsangeboten. Foto: Geberit

Wer Abstand wahren will, um andere zu schützen, muss sich anpassen und neue Wege finden, miteinander in Kontakt zu treten. Um Partner und Kunden weiterhin in vollem Umfang zu unterstützen, hat Geberit, der führende Hersteller von Sanitärprodukten, kurzerhand sein umfangreiches Service-Angebot auf www.geberit.de für den Schnellzugriff gebündelt.

Mit einer Reihe von digitalen Angeboten steht Geberit auch in Zeiten des „Social Distancing“ Kunden und Partnern zur Seite. „Die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen“, sagt Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing bei der Geberit Vertriebs GmbH. „Um unseren Kunden bei den bestehenden Einschränkungen der physischen Kontakte bestmögliche Unterstützung zu bieten, haben wir unsere Betreuungs-, Service- und Weiterbildungsangebote online neu zusammengestellt.“

Auf der Herstellerwebseite www.geberit.de sind ab sofort die wichtigsten Services per Schnellzugriff erreichbar. Mit nur einem Klick gelangen Kunden beispielsweise zu den Kontaktdaten ihrer Verkaufsberater. Via Telefon, E-Mail oder Web-Konferenz erhalten Ratsuchende dann schnelle Hilfe. Ebenso führt ein Mausklick zu den Neuheiten-Präsentationen: Dank WebFair, WebCast und PodCasts erhalten Nutzer alle wichtigen Informationen rund um die Design- und Technikneuheiten von Geberit.

„Wie gewohnt steht Fachkunden auch unser Technik-Telefon zur Verfügung“, erklärt Brückle. Hier erhalten Installateure, Planer und Architekten sofort Auskunft zu dringenden Fragen und technischen Problemstellungen in laufenden Projekten – am Telefon, per Email oder im Live-Chat. Ein umfangreiches digitales Weiterbildungsangebot ergänzt die umfassenden Serviceangebote. In zahlreichen Webinaren vermitteln Experten Fachwissen, das SHK-Fachleute, Architekten, Planer, Händler und Investoren beruflich weiterbringt – auch von zuhause aus. „Uns ist es wichtig, auch in Ausnahmesituationen ein zuverlässiger Partner zu sein“, fasst Brückle zusammen. „Und die können wir gemeinsam meistern.“