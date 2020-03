Es ist höchste Zeit für mehr Klimaschutz! Dazu kann jeder einen aktiven Beitrag leisten. Wer klimaschädliche CO2-Emissionen bei der Wärmeversorgung seines Hauses reduzieren oder sogar ganz vermeiden will, für den sind die neuen hocheffizienten Sole/Wasser-Wärmepumpen Vitocal 300-G und Vitocal 200-G die ideale Lösung. Mit 100 Prozent Ökostrom betrieben, erzeugen sie praktisch CO2-frei Wärme zum Heizen und zur Trinkwassererwärmung. Und das hocheffizient: Aus einer Kilowattstunde Strom und der Wärme aus dem Erdreich erzeugen sie rund das Fünffache an nutzbarer Energie.

Vitocal 300-G: Mit moderner Leistungsregelung für höchste Effizienz

Mit moderner Inverter-Technologie ist die neue Generation der Vitocal 300-G eine der effizientesten Lösungen für den Neubau und die beste Wahl für den Austausch von älteren Sole/Wasser-Wärmepumpen. Der leistungsgeregelte Kältekreis passt die Heizleistung an den aktuellen Wärmebedarf des Hauses an. Dadurch kommt es gegenüber herkömmlichen Wärmepumpen vor allem im Teillastbetrieb zu deutlich weniger Start/Stopp-Zyklen und über das Jahr betrachtet zu einer höheren Effizienz. Die neue Vitocal 300-G ist in zwei Leistungsgrößen mit einem Modulationsbereich von 1,7 bis 8,6 Kilowatt und von 2,4 bis 11,4 Kilowatt lieferbar.

Vitocal 200-G: Bewährte Technik zum attraktiven Preis

Die Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-G ist die preisattraktive Alternative zu den Geräten der 300er-Serie. Die Anpassung der Wärmeerzeugung an den aktuellen Wärmebedarf erfolgt durch alternierenden Verdichterbetrieb. Verfügbar ist die Vitocal 200-G in fünf Leistungsgrößen von 5,8 bis 17,4 Kilowatt.

Geringe Energiekosten durch hohe Effizienz

Sowohl in Vitocal 300-G als auch in Vitocal 200-G sorgt das RCD-System (Refrigerant Cycle Diagnostic System) für eine besonders präzise Regelung des Kältekreises über ein elektronisches Expansionsventil. Damit ist gewährleistet, dass die Wärmepumpen in jedem Betriebszustand optimal und stets mit der höchstmöglichen Effizienz arbeiten. Zusätzlich senken energiesparende Hocheffizienzpumpen für den Sole- und Heizkreis den Strombedarf und die Energiekosten.

Besonders leise

Um die Wärmepumpen auch in unmittelbarer Nähe von Wohnräumen problemlos betreiben zu können, ist ihr Kältekreismodul besonders effektiv schallgedämmt. Das Gehäuse in der neuen Farbe Vitopearlwhite kapselt den Kältekreis- und Hydraulikraum komplett von der Umgebung ab und reduziert zusammen mit der dreidimensionalen Schwingungsentkopplung das Betriebsgeräusch auf ein Minimum. Mit einer Schallleistung von 33 bis maximal 46 dB(A) (gemäß ErP bei B0/W55 °C) ist die Vitocal 300-G eine der laufruhigsten Sole/Wasser-Wärmepumpen. Die Vitocal 200-G gehört mit einem Schallleistungspegel von höchstens 49 dB(A) ebenfalls zu den besonders leisen Geräten.

Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit mit Wohnungslüftung und “natural cooling”

Besonders hohen Wohn- und Bedienkomfort bietet die Kombination der Wärmepumpen mit einem Vitovent Wohnungslüftungssystem. Über die Wärmepumpenregelung oder eine optionale Fernbedienung lassen sich beide Geräte komfortabel steuern.

An heißen Sommertagen können Vitocal 300-G und Vitocal 200-G die Räume auch kühlen. Dazu leitet die als Zubehör angebotene “natural cooling”-Box die Wärme aus den Räumen in das Erdreich ab. Dies geschieht besonders energiesparend, da der Verdichter der Wärmepumpe dabei ausgeschaltet ist.

Einfache Bedienung, optional auch per ViCare App

Die Bedienung der Wärmepumpen erfolgt einfach und intuitiv über die Vitotronic 200. Menügeführt lassen sich Einstellungen schnell ändern. Dialoge im Klartext und eindeutige Grafiken sorgen stets für Klarheit. Optional ist auch die komfortable Bedienung per ViCare App möglich. Dazu ist neben der kostenlosen App lediglich die als Zubehör angebotene Vitoconnect Internet-Schnittstelle erforderlich.

Anwender, die darüber hinaus einen Fachpartner mit dem Online-Service beauftragen, erhalten zudem eine von zwei auf fünf Jahre verlängerte Garantie. Per Online-Monitoring mit dem digitalen Servicetool Vitoguide kann sich der Fachpartner jederzeit über den Zustand der Anlage informieren, etwaige Störungen und Wartungsbedarf frühzeitig erkennen und falls erforderlich voreingestellte Temperaturen, Heizkurven und Heizzeiten korrigieren.

Platzsparend und einfach zu montieren

Mit ihrem geringen Platzbedarf von weniger als 0,5 Quadratmeter empfehlen sich Vitocal 300-G und Vitocal 200-G besonders für beengte Platzverhältnisse. Im kompakten Gehäuse sind bereits die Sole-Umwälzpumpe, die Heizkreispumpe und das 3-Wege-Umschaltventil integriert.

Für eine einfache Einbringung und Montage der Geräte lässt sich bei Bedarf das Kältekreismodul mit wenigen Handgriffen aus dem Gehäuse entnehmen und separat transportieren. Durch die hydraulischen und elektrischen Steckverbinder ist es anschließend schnell wieder installiert. Für die einfache Wartung sind alle servicerelevanten Komponenten von vorne zugänglich.

Vorteile für die Marktpartner

Einfache Einbringung durch schnellen Ausbau des Kältekreismoduls über Steckkupplungen

Flexibles Anschlusskonzept zur einfachen Anpassung an die Montagesituation vor Ort

Alle wartungsrelevanten Komponenten von vorne zugänglich

Vereinfachte Ersatzteilhaltung durch Verwendung von Gleichteilen

Einfache Systemanbindung durch abgestimmtes Zubehör für Lüftung, Kühlung, Trinkwasser- und Heizwasser-Pufferspeicher

Integrierter Heizwasser-Durchlauferhitzer, z. B. für die Estrichtrocknung

Vorteile für die Anwender

Monovalenter Betrieb für Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung

Sehr niedrige Betriebskosten durch leistungsgeregelten Kältekreis mit innovativer Invertertechnologie und RCD-System für höchste saisonale Effizienz SCOP (Vitocal 300-G)

leiser Betrieb, auch bei wohnraumnaher Aufstellung durch innovatives Schalldämmkonzept

Kompakte Abmessungen und geringe Aufstellfläche für mehr Platz im Gebäude

Hoher Bedienkomfort: Heizen, Kühlen, Warmwasser und Lüftung über integrierte Vitotronic Regelung

Gesteigerte Eigenstromnutzung aus Photovoltaikanlagen durch große Leistungsmodulation der Wärmepumpe (Vitocal 300-G)

Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über ViCare App und Vitoguide

Technische Daten (Vitocal 300-G)

Leistung: 1,7 - 8,6 kW und 2,4 - 11,4 kW (modulierend)

Vorlauftemperatur: bis 65 °C

COP: bis 4,8 (nach EN 14511 bei B0/W35 °C)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): bis 5,3 (nach EN 14825: durchschnittliches Klima/Niedertemperaturanwendung)

Schallleistungspegel: 33 bis 46 dB(A) (nach ErP bei B0/W55 °C)

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 680 x 600 x 975 mm

Energieeffizienzklasse: A+++

Technische Daten (Vitocal 200-G)

Leistung: 5,8 / 7,5 / 10,4 / 13,0 / 17,4 kW

Vorlauftemperatur: bis 65 °C

COP: bis 4,9 (nach EN 14511 bei B0/W35 °C)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): bis 5,3 (nach EN 14825: durchschnittliches Klima/Niedertemperaturanwendung)

Schallleistungspegel: maximal 49 dB(A) (nach ErP bei B0/W55 °C)

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 680 x 600 x 975 mm

Energieeffizienzklasse: A++

Liefertermin

Die neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen Vitocal 300-G und Vitocal 200-G sind ab April 2020 lieferbar.