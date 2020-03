Die tesa nie wieder bohren GmbH hat zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen um die Lieferfähigkeit weiterhin aufrecht zu erhalten. So arbeiten die Mitarbeiter, die am Standort physisch nicht benötigt werden, bis auf weiteres im Home Office und alle sind dazu angehalten Besprechungen virtuell oder telefonisch zu organisieren. Des Weiteren steht das Unternehmen in engem Austausch mit einer globalen Task-Force, um sicherzustellen, dass die Kunden weiterhin Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen haben. Die nie wieder bohren.-eigene Anlage ist voll funktionsfähig und produziert kontinuierlich. Zusätzlich wurden unsere Lagerbestände von kritischen Rohstoffen und Produkten von Drittanbietern erhöht, um mögliche Engpässe zu vermeiden. In Einzelfällen kann es selbstverständlich dennoch zu Ausnahmen kommen.

Mit den gewählten Vorkehrungen geht das Unternehmen stand heute, 24. März 2020 davon aus, auf diese Weise die Lieferfähigkeit in gewohnter Zuverlässigkeit, erhalten können – vorbehaltlich behördlicher Maßnahmen.