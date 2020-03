27.03. von 8-9 Uhr | !Die 5 Top Themen, an denen Sie 2020 nicht vorbeikommen! Von 10-11 Uhr | Die neue BAFA-Förderung (MAP) | Was Sie jetzt wissen sollten. Von 12-13 Uhr | Mehrwert Kühlfunktion bei der Wärmepumpe.

30.03. von 8-9 Uhr | Die ideale Lösung für des Einfamilienhaus-Neubau, Heizen, Lüftung, Warmwasser u. Kühlung auf 1,6m². Von 15:30-16:30 Uhr | Erfolgreich sanieren mit der Wärmepumpe.

31.03. 8-9 Uhr | Stiebel Eltron Neuheiten 2020. Von 11-12 Uhr | Wie finden Sie den passenden Aufstellungsort Ihrer Wärmepumpe - alles zum Thema TA-Lärm

Angesichts der aktuellen Situation rund um die Maßnahmen zu Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus hat STIEBEL ELTRON reagiert: In den kommenden vier Wochen bietet das Unternehmen ein erweitertes Webinar-Programm für Fachhandwerker, Fachplaner, Architekten, Bauträger, Energieberater und Ausbildungsstätten. Rund um die Kernthemen Lüftungstechnik, Heizungswärmepumpe, Trinkwassererwärmung, Produktinformationen und Verkauf und Kommunikation können Interessierte zwei Mal pro Tag an den kostenlosen Webinaren teilnehmen.

„Aufgrund der aktuellen Situation mussten wir eine Reihe von geplanten Seminaren leider absagen“, erklärt Frank Röder, Leiter des Schulungswesens bei STIEBEL ELTRON. "Um unsere Partner dennoch bestmöglich zu unterstützen, haben wir unser Angebot an digitalen Schulungen, die sich in der Vergangenheit absolut bewährt haben, massiv erhöht."

Die Übersicht aller Webinare und eine direkte Anmeldemöglichkeit gibt es hier: www.stiebel-eltron.de/webinare

Stärken Sie Ihr Know-how am heimischen PC. Unsere Trainer freuen sich auf den Experten-Chat mit Ihnen!



