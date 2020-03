Die Ergebnisse nach zweieinhalb Tagen Befragung waren in der letzten Woche: Keine Lieferengpässe der Lieferanten, ca. ein Viertel der Handwerker litt an verschobenen Aufträgen, der Besucherrückgang in den Ausstellungen des Handwerks lag im niedrigen einstelligen Bereich. 50% der befragten Handwerker erwarteten einen Konjunkturknick in Höhe von durchschnittlich 20%.

Heute (23.03.2020) sieht es so aus: 10% der befragten Handwerker spüren Lieferprobleme der Lieferanten. Ein Drittel der Betriebe leidet an verschobenen Aufträgen. Der Besucherrückgang ist bei 25% der befragten Betriebe zu spüren. Mittlerweile erwarten 65% der Betriebe einen konjunkturellen Knick in Höhe von durchschnittlich 21%.

Die Rahmendaten einer möglichen Branchenkrise festigen sich.