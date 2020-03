Mit der Cayonoplan Multispace lassen sich jetzt auch Minibäder von nur vier Quadratmetern Größe gemäß der DIN 18040-2 barrierefrei ausstatten, denn sie kann sowohl Dusch- als auch Bewegungsfläche im barrierefreien Bad sein. Abgebildetes Produkt: Kaldewei Cayonoplan Multispace in Alpinweiß Matt mit Secure Plus und Waschtisch Puro. Bildquelle: KALDEWEI

Im Fokus: barrierefreie Badlösungen und neue Montagesysteme für bodengleiche Duschsysteme

Das Corona-Virus beeinträchtigt nicht nur unser privates Leben sondern lähmt auch nahezu alle geschäftlichen Aktivitäten unserer Gesellschaft. Das spürt auch die Sanitärbranche. Nicht nur die Fachmessen in Essen und Nürnberg konnten nicht, wie geplant, stattfinden, auch die persönlichen Kontakte sind fast vollständig zurückgefahren. Um seine Partner auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten bestmöglich zu informieren präsentiert Kaldewei am 31. März von 10 Uhr bis 10:30 Uhr seine Neuheiten auf der digitalen „MesseQ“.

Highlight auf dem virtuellen Kaldewei Messestand ist die neue Duschlösung Cayonoplan Multispace. Dies ist die weltweit erste emaillierte Duschfläche, die sowohl Dusch- als auch Bewegungsfläche im barrierefreien Bad sein kann. Kaldewei zeigt, wie sich mit der Cayonoplan Multispace selbst Minibäder von nur vier Quadratmetern Größe gemäß der DIN 18040-2 barrierefrei ausstatten lassen.

Für die vielfach preisgekrönte Duschfläche Nexsys präsentiert der Premium-Hersteller das Systemboard Nexsys, ein weiteres Montagesystem, mit dem die Installation der Rinnendusche aus edlem Kaldewei Stahl-Email so einfach und schnell gelingt wie nie zuvor. Dank eines stabilen Montageboards und der Lieferung im Komplettset lässt sich die Nexsys in nur wenigen Schritten in Rekordzeit installieren.

Live und interaktiv

„Wir möchten unsere Partner auf eine virtuelle Reise zu den Kaldewei Neuheiten mitnehmen und sie für die innovativen Badlösungen begeistern“, erklärt Alexander Muster, Bereichsleiter Gesamtvertrieb Deutschland bei Kaldewei. Gemeinsam mit Martin Schäpermeier, Trainer in der Kaldewei Iconic World, wird Muster die Eigenschaften und Vorteile der Messeneuheiten erläutern. Sie zeigen auch, wie mit der Cayonoplan Multispace die DIN-konforme, barrierefreie Badgestaltung auch im Minibad gelingt.

Unter www.messeQ.de können sich alle Interessierten zur Kaldewei Messepräsentation anmelden und weitere Hersteller auswählen. Die Übertragung am 31. März erfolgt ab 10 Uhr live aus der Kaldewei Iconic World, sodass auch Interaktion zwischen den Besuchern und Kaldewei möglich ist. So einfach und sicher geht ein digitaler Messebesuch heute.