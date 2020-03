SHK-Monteure suchen… finden… und binden

Weshalb sollten Sie die Namen Ihrer Monteure von Ihrer Homepage entfernen?

Wie entwickeln Sie Ihr kreatives „Mitarbeiter suchen und finden-Paket“?

Wie vermeiden Sie unnötige und hohe Kosten bei der Monteursuche?

Die Antworten zu diesen drei Fragen beeinflussen kurz-, mittel- und auch langfristig Ihren Unternehmenserfolg.

Im HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching in Ihrem Unternehmen entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Ihr individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Paket zur erfolgreichen Monteursuche. Sie können am nächsten Tag mit Ihrem Maßnahmenpaket starten.