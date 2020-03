Einzig der Zutritt hat bei den üblichen Tür-Lösungen nicht den höchsten Komfortwert: Eine an der Wand befestigte Dreh- oder Pendeltür reicht weit in den Raum bzw. in die Dusche und beengt damit die Zutrittsfläche; mit einer an einem festem Seitenglas montierten Tür wird die Zutrittsbreite entsprechend schmaler. Die Lösung mit großem Komfortgewinn heißt JOSEPHINE von glassdouche: eine technisch perfekte Kombination aus Falt- und Drehtür. Die Faltung der zwei Glas-Elemente halbiert den Radius der Tür in ihrem Schwenkbereich – die Fläche vor und in der Dusche bleibt dadurch freier. Die besondere Konstruktion von JOSEPHINE wiederum erlaubt, die an der Wand befestigte Tür vollständig gefaltet vollständig an die Wand zu führen – der Zutritt zur Dusche ist dann vollständig frei!