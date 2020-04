Konsequent bis ins Detail: HEWI Spendersysteme erfüllen höchste Ansprüche an Design und Funktionalität. Erhältlich sind sowohl manuell bedienbare Varianten wie auch eine Auswahl an elektronisch gesteuerten, berührungslosen Spendern. Die große Materialvielfalt der Spendersysteme bietet Gestaltungsoptionen.

System 900

Ab sofort komplementiert ein neues Spendersortiment das erfolgreiche Sanitärsystem 900. Zur Auswahl stehen Modelle mit Pulverbeschichtung in Schwarz, Grautönen und Weiß sowie Edelstahlvarianten. Die Spender zeichnen sich durch ihre Robustheit aus und eignen sich perfekt für den Einsatz in stark frequentierten Sanitärräumen. Eine Schloss-Verriegelung bietet Schutz gegen Missbrauch. Ein Großteil der Spender steht neben manuell bedienbaren Varianten auch in einer Sensoric-Ausführung zur Verfügung. Von Seifen- und Desinfektionsmittelspender über Papierhandtuchspender und Abfallbehältern bis hin zu Hygienekombinationen in verschiedenen Größen bietet HEWI ein durchgängiges, funktionales Sortiment, das sich zudem durch höchste Designansprüche auszeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.de/spenderprodukte