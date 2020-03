Die rechteckige Wanne Livorno Mono Easy mit bequemem Einstieg gibt es in zwei Abmessungen 160 x 70 cm und 170 x 70 cm. Der zweiteilige Spritzschutz hält den Raum beim Duschen trocken und wird bei Nichtgebrauch platzsparend an der Wand zusammengefaltet. Die schlanke Duschbadewanne entspricht dank ihren Abmessungen bisheriger Wannenmaße und passt perfekt in Nischen. Der Wannenträger kann individuell gefliest und bei Teilsanierungen so optisch an das bestehende Badmilieu angepasst werden. Die manuell einzuhängende Tür wird nur zum Baden verschlossen. Die Tür arretiert durch zwei Sicherheitsverriegelungen automatisch.

Mit Livorno Mono Easy erweitert Repabad das Duschbadewannensortiment auf 18 Modelle. Neben Livorno Mono Easy gibt es die Serien Easy-in, Livorno Easy und Stairway.

Die Duschbadewanne Livorno Mono Easy ist ab der zweiten Jahreshälfte 2020 lieferbar.