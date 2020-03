Technisch punktet das Gas-Brennwertgerät durch seinen speziell entwickelten Monoblock-Wärmetauscher aus Aluminium/Silizium. Damit ist ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 108 % möglich. Zudem verfügt die Anlage über eine serienmäßig eingebaute Rückstromsicherung am Abgasaustritt für den sicheren Einsatz in einer Kaskade.

Die Installation geht auf Grund der geringen Abmaße von 600 x 600 x 1500 mm und dem Gewicht von 53 bis 68 kg leicht von der Hand. Um dem Handwerker ein noch komfortableres Einbringen des Kessels zu ermöglichen, sind verschiedene Features am Wärmeerzeuger zu finden: Beispielsweise helfen Transportrollen am Kesselboden und Handgriffe an der Kesselrückseite bei der Aufstellung. Damit ist der Gas 120 Ace für den zeitsparenden Kesseltausch auch in Bestandsanlagen bestens vorbereitet.

Im Bereich der Servicefreundlichkeit punktet die Anlage ebenso: Das Gehäuse verfügt über eine LED-Innenbeleuchtung, die sich automatisch beim Öffnen einschaltet. Zudem sind alle Komponenten so angeordnet, dass sie problemlos erreichbar sind. Die Leitungen im Gerät lassen sich mit Clips schnell und einfach lösen, sodass ein bequemes Arbeiten an jeder Stelle ermöglicht wird.

Geregelt wird das Gas-Brennwertgerät Gas 120 Ace über die neue Regelungsplattform Ace Controls. Zusammen mit dem Raumregler eTwist bietet sie große Vorteile in der Fernüberwachung sowie der Steuerung von kompakten Systemen. Das T-Control Farbdisplay erlaubt einfachste Bedienung mittels selbsterklärender Symbole und übersichtlicher Menüstruktur.

Weitere Informationen zu Remeha sind auf der Website www.remeha.de zu finden.