Für die JUDO Wasseraufbereitung GmbH steht Zuverlässigkeit und eine bewährte Fachpartnerbetreuung an oberster Stelle. Die Treue und das Engagement der Kunden belohnt JUDO deshalb mit einem ganz besonderen Partnerprogramm: dem JUDO WunschWasser® PROFI. JUDO Fachpartner erhalten damit zahlreiche Vorteile. Sie sammeln beispielsweise beim Kauf eines JUDO Produktes Punkte und können diese gegen Prämien bekannter Markenhersteller einlösen.

Mit dem JUDO WunschWasser® PROFI hat JUDO ein Konzept entwickelt, das sich exakt nach den Ansprüchen der Kunden richtet und sie für ihre Treue belohnt. Mitglieder profitieren unter anderem von einer individuellen Marketingunterstützung und gleichzeitig von wertvollen Marken-Prämien. So funktioniert der WunschWasser PROFI: Prämienfähige JUDO Produkte verfügen über einen speziellen und nur einmal vergebenen QR-Code. Scannt der Kunde diesen Code auf seinem Gerät über die kostenlose myJUDO App ein, erhält er Prämien-Punkte für sein JUDO Konto. Das Scannen erfolgt ganz einfach per Smartphone oder Tablet. Im integrierten JUDO Prämien-Shop haben Mitglieder jederzeit Zugriff auf ihr Punktekonto und auf eine große Auswahl an hochwertigen Sachprämien. Darüber hinaus unterstützt JUDO die Mitglieder mit kostenlosem Werbematerial sowie einem umfassenden Kunden- und Serviceangebot.

Mehr Informationen unter: judo.eu/fuer-profis/wunschwasser-profi