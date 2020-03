Seit 2001 ermöglicht die hansgrohe iBox universal nicht nur eine komfortable und flexible Badplanung, sie revolutionierte gar die Unterputzinstallation. Das universale Grundset verfügt über 19 Funktionslösungen. Die sperrige Technik verschwindet komplett in der Wand und gibt den Blick frei für schlanke und elegante Unterputzarmaturen. Dadurch gewinnt das Bad an Attraktivität und Bewegungsspielraum.

Für eine noch einfachere Montage und ideal auch für „iBox-Neulinge“ gibt es nun ein praktisches Tool – die iBox universal Montagehilfe. Sie optimiert den Arbeitsablauf der Montage und ermöglicht eine noch schnellere und komfortablere Installation. Um dem Zeitdruck bei der Montage entgegenzuwirken, kombiniert die Einrichtungshilfe mehrere Arbeitsschritte und gewährleistet so eine sichere und exakte Installation. Die Montagehilfe wird für einen zeitsparenden Einbau einfach auf die iBox universal aufgesteckt. Zwei Libellen in horizontaler und vertikaler Ausrichtung ersetzen das lästige Hantieren mit einer Wasserwaage und sorgen für eine korrekte Ausrichtung der iBox universal. Verdrehsicher wird sie durch vier weitere Fixierungshilfen rundherum. Zusätzliche Markierungen für das Fliesenkreuz geben Orientierung bei der Befliesung. Eckige Fertigsets können so im perfekten rechten Winkel angebracht werden. Die iBox universal Montagehilfe ist wiederverwendbar und wie ein Standardprodukt bestellbar.

iBox universal – Eine für alle

Mehr als 200 AXOR und hansgrohe Fertigsets bieten vielfältige Designoptionen. Ein weiterer Vorteil ist der komfortable Planungsspielraum. Die iBox universal lässt sich als Grundkörper schon einbauen, bevor die Entscheidung für eine Armatur oder ein Thermostat gefallen ist. Ebenso steht einer Badrenovierung nichts im Wege: auf den in der Wand verbauten Grundkörper passen alle AXOR und hansgrohe Standard Armatur- und Thermostatlösungen für das heimische Bad. Neben der privaten Nutzung lässt sich die iBox universal im öffentlichen Bereich oder im Projektgeschäft einsetzen, denn sie entspricht den weltweiten gängigen Normen und ist variabel mit unterschiedlichen Installationssystemen, Anschlussarten und Fittings. In gewohnter hansgrohe Qualität entspricht sie dem millionenfach bewährten technischen Standard, ist verlässlich und langlebig.