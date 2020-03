Mit dem Buderus Energiemanager MyEnergyMaster nutzen Hauseigentümer den Strom aus ihrer Photovoltaikanlage jetzt optimal selbst, statt diesen ins Netz einzuspeisen: Der Energiemanager verteilt den PV-Strom intelligent im eigenen Smart Home. Besonders effizient funktioniert die Eigenstromnutzung dank modulierender Schnittstelle zur Wärmepumpe Logatherm WLW196i. MyEnergyMaster passt die Wärmepumpenleistung stufenlos an – abgestimmt auf die verfügbare PV-Leistung. Der Energiemanager besteht aus der Smartphone-App MyEnergyMaster (für iOS und Android) und dem Bosch Smart Home Controller.

Fachhandwerker können ihren Kunden somit alle Komponenten für ein intelligent arbeitendes, regeneratives Heizsystem aus einer Hand anbieten: Buderus liefert sowohl die Hardware wie Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher als auch die Software fürs Energiemanagement. Mit Buderus haben Fachpartner einen Ansprechpartner und Servicekontakt für das komplette System.

PV-Strom zielgerichtet einsetzen

Statt überschüssigen Solarstrom ins Netz einzuspeisen, setzt MyEnergyMaster diesen im Smart Home dort ein, wo es jeweils am sinnvollsten ist. Der Eigenstromverbrauch und die Unabhängigkeit vom Energieversorger steigen, die Energiekosten sinken. Die modulierende Ansteuerung einer Wärmepumpe trägt dabei zu einer deutlich intelligenteren Systemintegration des Wärmeerzeugers bei als etwa über eine SG-Ready-Schnittstelle. Der Energiemanager kann so die Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme exakt auf die aktuelle Photovoltaikproduktion abstimmen.

Dabei lassen sich verschiedene Szenarien umsetzen – etwa den Sollwert im Heizsystem zu erhöhen: Erkennt der Energiemanager einen Überschuss an PV-Strom, sendet er ein Signal an die Wärmepumpe. Diese geht daraufhin in Betrieb und erhitzt das Wasser im Puffer- oder Warmwasserspeicher des Heizsystems über den notwendigen Sollwert. Puffer- und Warmwasserspeicher werden so als thermischer Speicher der elektrischen Energie genutzt und überschüssiger PV-Strom optimal verwertet. Weitere Varianten der thermischen Speicherung sind möglich, etwa in Verbindung mit den neuen Buderus Raumthermostaten die Temperatur in einzelnen Räumen gezielt anzuheben und die Wärme im Estrich zu speichern. Das kann beispielsweise sinnvoll sein, um einen Wohnraum mit dem kostenlos verfügbaren PV-Strom tagsüber für den Abend vorzuheizen. Dadurch muss die Wärmepumpe abends erst später oder gar nicht starten, Eigenstromverbrauch und Autarkie werden erhöht.

Sehen, wohin die Energie fließt

Endkunden haben mit der intuitiv bedienbaren App MyEnergyMaster alle Energiedaten im Blick: Auf der Übersichtsseite werden unter anderem aktueller Solarertrag, Eigenverbrauch, Netzbezug und die Unabhängigkeit vom Stromnetz seit Inbetriebnahme veranschaulicht. Auch der Ladezustand des Batteriespeichers – sofern vorhanden – ist sichtbar. Die App visualisiert zudem alle Energieflüsse im Haushalt, so ist jederzeit erkennbar, wie die Energie aktuell im Gebäude verteilt wird. Praktisch für weitere Anpassungen: Eine Historie der Energie- und Kostenbilanz lässt Rückschlüsse zu und hilft dabei, das System individuell zu optimieren. Die App lässt sich nach Eingabe des Lizenzschlüssels, den Endkunden von ihrem Heizungsfachmann erhalten, aktivieren.

Kompatibel zur Logatherm WLW196i

Der Energiemanager eignet sich für Neubau und Sanierung. Technische Voraussetzungen für MyEnergyMaster sind eine Photovoltaikanlage mit Fronius Wechselrichter, ein installierter Powermeter zum Wechselrichter, ein WLAN-Router mit Internetanschluss, sowie der Bosch Smart Home Controller. Alle Buderus Wärmepumpen der Baureihe Logatherm WLW196i sind kompatibel mit MyEnergyMaster, die modulierende Schnittstelle können Geräte ab Baujahr 1/2020 nutzen.

Weitere Infos auch unter www.buderus.de/energiemanager