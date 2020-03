Mehr Designauswahl am Waschplatz: Die Geberit ONE Wandarmatur gibt es nun auch in geometrischem Design. Foto: Geberit

Form und Funktion in perfekter Harmonie – Geberit ONE definiert das moderne Bad neu. Indem es sichtbare Elemente auf das Wesentliche reduziert und durchdachte Technik unsichtbar integriert, schafft es ein neues, befreites Raumgefühl. Herzstück des Badkonzepts ist der Waschplatz, der Mittelpunkt des täglichen Reinigungsrituals. Mit einer Waschtischarmatur in neuem Design erweitert der führende europäische Hersteller von Sanitärprodukten nun das Sortiment des Geberit ONE Badkonzepts. Verarbeiter profitieren von einem intelligenten Raumkonzept, das optisch und funktional überzeugt, sowie zahlreiche Vorteile bei der Planung und Installation bietet.

Mit raffinierten Lösungen für Waschtisch, Unterschrank, Spiegelschrank und Armatur ermöglicht Geberit ONE besonders reinigungsfreundliche Waschplätze mit großer Bewegungsfreiheit: Alles, was vor der Wand nicht unbedingt benötigt wird, verschwindet in der Ebene dahinter, in der Vorwand. Das schafft mehr Platz im Bad und erleichtert die Reinigung.

Geberit ONE Waschtisch – mehr Bewegungsfreiheit im Bad

Der Geberit ONE Waschtisch zeichnet sich durch eine klare geometrische Linienführung aus und wirkt mit seinen schmalen Rändern leicht und schlank. Er kann entweder als optisch frei schwebende Variante oder in Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank als Möbelwaschtisch gewählt werden und ist in vier Größen erhältlich. Mit einer Ausladung von nur 400 Millimetern ragt er im Vergleich zu vielen handelsüblichen Keramiken weniger weit in den Raum hinein. Mit großen seitlichen Ablagen bietet der ONE Waschtisch dennoch großzügige Flächen, um Kosmetikartikel gut erreichbar abzustellen. Die Kombination mit einer Wandarmatur verleiht dem Waschtisch ein Höchstmaß an Leichtigkeit.

Geberit ONE Wandarmaturen – luftiges Design mit Hygienefaktor

Neu im Sortiment ist die Waschtischarmatur Geberit ONE in geometrisch klarem Design, die ebenso wie die Wandarmatur in organisch-abgerundeter Optik ideal auf die Größe der Geberit ONE Waschtische abgestimmt ist. Die Keramik wird dadurch optimal ausgespült. Zu bedienen sind die Armaturen mit symmetrischen Drehknöpfen beziehungsweise Hebeln beidseits des Armaturenkörpers. Damit kann der Nutzer Wasservolumen sowie -temperatur intuitiv regeln. Die Wandarmatur sorgt dafür, dass der ganze Waschtisch frei bleibt. Auch bei der Reinigung bietet sie Vorteile, da Schmutzkanten, die sich vorzugsweise um eine Standarmatur bilden, verhindert werden. Die Position der Wandarmatur ist dabei vordefiniert: Das Installationselement für den Waschtisch ist mit einer höhenverstellbaren Traverse bestückt, auf der der Armaturensockel aus Messing fest verankert wird. Damit lässt sich die Installation schnell, fehlerfrei und dauerhaft solide ausführen und die Armatur präzise auf den Waschtisch ausrichten.

Sanitärtechnik clever versteckt

Bei Geberit ONE sind alle technischen Komponenten konsequent unter Putz in einem speziellen Montageelement eingebaut – unsichtbar und doch gut zugänglich. Siphon, Überlauf und Ablaufventil, Befestigungen für die Wandarmatur und der Stromanschluss für die Beleuchtung im Waschtisch-Unterschrank befinden sich in einer Funktionsbox in der Vorwand. So benötigt der Unterschrank keine Aussparung für den Siphon – für mehr Platz und Komfort am Waschplatz. Die Funktionsbox ist mit einer eleganten Abdeckung aus Plexiglas versehen, deren Kunststoffrahmen dafür sorgt, dass das Wasser im Falle eines Lecks vor die Wand fließt. Möglichen Wasserschäden in der Bausubstanz wird damit vorgebeugt. Der Siphon selbst punktet mit einem integrierten Schmuckfänger: Fällt ein Schmuckstück oder ein sonstiger kleiner Gegenstand in den Ablauf, kann der Badnutzer einfach die obere Verschlusskappe des Siphons öffnen und das verlorene Stück entnehmen.

Da weder Siphon noch Ablaufrohr den Raum unter dem Waschtisch einschränken, vergrößert sich die Bewegungsfreiheit enorm. Der Wasserablauf ist am hinteren Beckenrand platziert und mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt, die so exakt in Position gehalten wird. Hinter der Blende sitzt ein Kammeinsatz, der als Haarsieb dient. Im Nu lassen sich Blende inklusive Kammeinsatz entnehmen und reinigen. Durch seine nach hinten verlegte Position ist der Ablauf nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt. Dies verhindert ein Rückspritzen aus dem Abfluss und sorgt für deutlich weniger Wasser- und Kalkrückstände. Zudem sind alle Geberit ONE Waschtische standardmäßig mit der KeraTect Spezialglasur ausgestattet. Die Glasur wird in die Keramik eingebrannt und hat eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche. Das erleichtert die Reinigung der Keramik und erfüllt die Wünsche anspruchsvoller Kunden an ein pflegeleichtes Bad.

Geberit ONE Spiegel- und Unterschrank: überraschende Raumwunder

Mit einem Spiegelschrank sowie dem Waschtisch-Unterschrank bietet Geberit ONE viel Stauraum im Bad. Der Spiegelschrank ist in drei Größen erhältlich, nutzt die Vorwand mit seiner kaum sichtbaren Ausladung geschickt aus und punktet mit einem beeindruckenden Platzangebot. Er wird in einem eigenen Montagerahmen in der Vorwand installiert, dessen exakter Platz bereits bei der Badplanung festgelegt wird. Für die optimale Beleuchtung am Waschplatz sorgen ein warmes atmosphärisches Licht, das den Spiegelschrank wie ein Rahmen umläuft, sowie ein kälteres Funktionslicht zur Ausleuchtung im Nahbereich. Der Nutzer kann Lichtqualität und -intensität individuell einstellen und in Benutzerprofilen speichern. Praktisch ist zudem der komplett umlaufende mattierte Spiegelrand, auf dem Fingerabdrücke kaum zu sehen sind.

Weiteren Stauraum bietet der Waschtisch-Unterschrank: Da keine Aussparung für den Siphon nötig ist, können beide Schubladen unterbrechungsfrei genutzt werden. Mit praktischen Schubladenteilern aus Aluminium kann der Stauraum ganz nach Bedarf individuell aufgeteilt werden.

Installation leicht gemacht mit Geberit ONE

Der Installateur profitiert bei Geberit ONE von zahlreichen Montagevorteilen: Alle Befestigungspunkte für Waschtisch, Unterschrank und Wandarmatur sind im Montageelement vorgegeben. Für eine bestmögliche Raumnutzung hat auch der Spiegelschrank einen eigenen Montagerahmen und findet seinen festen Platz in der Wand. Geringe Maßabweichungen bei der Installation des Waschtisches fallen dank des beweglichen Anschlussbogens an das Entwässerungssystem nicht ins Gewicht. Auch die Montage der Wandarmatur benötigt nur wenige Handgriffe: Das Installationselement für den Waschtisch ist mit einer höhenverstellbaren Traverse bestückt, auf der der Armaturensockel aus Messing fest verankert wird. Damit lässt sich die Installation schnell, fehlerfrei und dauerhaft solide ausführen und die Armatur präzise ausrichten. Geberit ONE bietet dem SHK-Profi so mehr Sicherheit bei der Planung und sorgt für effiziente Arbeitsabläufe bei Montage und Wartung.