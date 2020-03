In unserem Unternehmen wurden die Hygiene-Standards genauestens geprüft und hinsichtlich der Empfehlungen (mehr erfahren) optimiert. Durch weitergehende Maßnahmen und Regeln versuchen wir die Ansteckung innerhalb des Unternehmens möglichst zu minimieren.

HOMEOFFICE WURDE EINGERICHTET

Für unsere Mitarbeiter wurde die Möglichkeit geschaffen von Zuhause aus zu arbeiten um die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten und einem möglichen Einbruch der Geschäftsfähigkeit entgegen zu wirken.

MONTEURARBEITEN / ABLESUNGEN WERDEN VORLÄUFIG EINGESTELLT

Die Ausnahme gilt bis auf Weiteres für das Montieren in Neubauten, da die Monteure hier nicht in Kontakt mit Bewohnern kommen. Ebenso finden digitale Ablesungen selbstverständlich statt.

Monteurarbeiten wie Montageservice, Zählertausch, Ablesungen, etc. für die ein Zugang zu Privatwohnungen benötigen wird, werden für die nächsten 4 Wochen komplett eingestellt.

Wir bitten Sie um Verständnis, sollten sich hierbei einzelne Heiz- und Nebenkostenabrechnungen verzögern.

BESUCHE DURCH AUSSENDIENSTMITARBEITER WERDEN VERSCHOBEN

Auch die Besuche durch unsere Außendienstmitarbeiter entfallen für die nächsten Wochen und werden auf noch unbestimmte Zeit verschoben.

NOTWENDIGKEIT ZUM HANDELN

Weil wir uns um die Gesundheit aller sorgen und tägliche Informationen über die Entwicklungen bezüglich des Virus einholen, sehen wir es als Verpflichtung an auf diese Weise zu handeln.

Dies hat mit der aktuellen Lage zu tun, mit den Empfehlungen der Experten und der zu erwartenden Entwicklung.

Unsere anderen Geschäftsfelder sind nicht betroffen und die Lieferfähigkeit bleibt wie gewohnt zuverlässig. Der Abrechnungsservice und das Kundencenter (0711 35 16 95-20) sind weiterhin telefonisch für Sie da.