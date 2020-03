Der elektrische Infrarot-Designheizkörper Retango von HSK Duschkabinenbau überzeugt nicht nur durch seine zeitlose, klare Optik und mit der superflachen Oberfläche, sondern auch mit seinen Funktionalitäten: Mittels dualer Heiztechnik können Raum und Handtücher parallel mit unterschiedlichen Temperaturen erwärmt werden. Über einen optionalen Fernregler ist der Designheizkörper Retango praktisch steuerbar. Die Montage ist dank eines steckerfertigen Systems kinderleicht.

Wohliges Vergnügen oder frostige Zitterpartie – wie der Tag beginnt, entscheidet sich oftmals beim morgendlichen Gang ins Badezimmer. Mit dem Retango hat HSK Duschkabinenbau einen Infrarot-Designheizkörper im Sortiment, der schnell und zuverlässig Wärme verbreitet und optisch jedes Badezimmer bereichert. Dies überzeugte auch die Jury des Red Dot und prämierte den elektrischen Designheizkörper mit dem international begehrten Qualitätssiegel für gute Gestaltung, dem „Red Dot Award: Product Design 2020“.

Angenehme Wärme und edle Optik

Dabei ist der Designheizkörper Retango dank seiner dualen Heiztechnik besonders flexibel und erreicht und verteilt im Bad eine schnelle und gleichmäßige Wärme. So wärmt der obere Bereich des Retango mit einer Gesamtheizleistung von bis zu 95 °C; der Bereich hinter den Handtuchhaltern erreicht maximal 65 °C und erwärmt so die Handtücher sicher auf die perfekte Wohlfühltemperatur. Der Infrarot-Designheizkörper erzeugt dabei eine besonders angenehme Temperatur, die auf Strahlungswärme basiert. Optisch besteht die Wahl zwischen einer Metall- und einer Glas-Variante. Zweifellos sammelt der edle Designheizkörper auch Pluspunkte durch seine kurze Aufheizzeit. In weniger als fünf Minuten wird die volle Wärmeleistung erreicht – und zwar geräuschlos. Der morgendliche Gang ins Bad ist auf diese Weise immer ein gemütliches Vergnügen.

Einfache Montage und bequeme Steuerung

Auch bei der Montage besticht der Retango von HSK Duschkabinenbau durch hohe Praktikabilität. Für die einfache Inbetriebnahme wird nur ein Zugang zur Steckdose benötigt, somit ist die Installation unabhängig vom Heizsystem. Er wird steckerfertig geliefert und überzeugt durch ein superflaches Design sowie geringes Gewicht. Erhältlich ist der Retango in den Ausführungen 600 × 1200 mm (550 Watt), 600 × 1500 mm (660 Watt) und 600 × 1800 mm (850 Watt). Damit eignet sich ein Einsatz des Retango sowohl in größeren als auch in kleinen Bädern. Eine Befüllung oder Heizstabmontage ist nicht notwendig. Für kuschelig warme Handtücher sind bis zu zwei Handtuchhalter optional wählbar. Die einseitig offenen Handtuchhalter aus Chrom sind in zwei Varianten erhältlich (430 mm oder 550 mm) und können ein- und wechselseitig angebracht werden.

Mithilfe eines optionalen Fernreglers lässt sich der Designheizkörper Retango bequem steuern und programmieren. Eine Unterscheidung erfolgt dabei in Haupt- und Nebennutzungszeiten. Der Fernregler mit Funkempfänger ist wahlweise in einer Variante für die Steckdose oder als Aufputzempfänger für die Wand in der Farbe Weiß erhältlich. Der elektrische Anschluss des Fernreglers mit Aufputzempfänger darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Eine einfache und besonders bequeme Bedienung des HSK Designheizkörpers wird auf diese Weise jederzeit gewährleistet. Das Fernregler-Set erfüllt zudem die Öko-Design Richtlinie. Ziel der Richtlinie ist es, die Umweltverträglichkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte unter Einbeziehung des gesamten Lebensweges zu verbessern. Der Retango erfüllt somit auch höchste gesellschaftliche Ansprüche.