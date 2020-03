Die WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG ist ein mittelständiges und inhabergeführtes Markenunternehmen mit Sitz in Haan und einer Niederlassung in Kematen/Tirol, das technisch führende Produkte im Bereich des chemiefreien Kalkschutzes anbietet.

Für unsere neue Niederlassung in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Assistenz der Verkaufsleitung (m/w/d)

Ihr Aufgabenbereich umfasst:

Assistenz des Verkaufsleiters

Schnittstelle zwischen Verkaufsleitung und Außendienstmitarbeitern

Versand von Unterlagen und Marketingmaterial an Kunden und Außendienstmitarbeiter

Bestellung und Verwaltung von Werbemitteln, Werbe- und Büromaterial

Unterstützung bei der Organisation von Messen und anderen Veranstaltungen

Koordination von Kundenschulungen

allgemeine Sekretariatsaufgaben

Ihr Anforderungsprofil:

eine fundierte kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung

sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen

Erfahrung im Bereich Social Media wünschenswert

Organisationstalent mit Kundenorientierung

selbstbewusstes Auftreten und Durchsetzungsfähigkeit

Pflichtbewusstsein und Team Spirit mit hohem Maß an Eigenmotivation und Einsatzfreude

ein gepflegtes Auftreten und gute Umgangsformen

Unser Angebot beinhaltet:

abwechslungsreiche und interessante Aufgaben in einem Umfeld mit technisch ausgereiften und DVGW-zertifizierten Produkten

leistungsgerechte Entlohnung sowie alle Vorzüge eines international tätigen Technologie-Unternehmens

Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung in einem jungen Team

Chance, die neue Kölner Niederlassung von Beginn an mitzugestalten

Ansprechpartner: Herr Torsten Schmidt, Telefon +49 151 74500015.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe von Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an bewerbung@watercryst.com.

Wir freuen uns auf Sie!

Detaillierte Informationen zum Unternehmen und den Produkten erhalten Sie im Internet unter www.watercryst.com

