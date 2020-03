Wie erfolgt eine Abgasmessung an Großanlagen oder wenn sich ein Blockheizkraftwerk z.B. auf einer anderen Etage befindet als die Steuerung?

Blockheizkraftwerke sind i. d. R. groß – manchmal sehr groß und manchmal gehen sie auch über mehrere Etagen. Das Messgerät ist auch hier an die Abgasöffnung der Anlage gebunden. Der Monteur verlässt den Raum, begibt sich eine Etage höher zur Steuerung der Anlage, er stellt ein und läuft – treppab – treppauf – bis die Werte (u. a. NOx) stimmen.

Wer hat Lust, die ganze Zeit neben dem Messgerät zu stehen?

Eigentlich kann man in dieser Zeit sehr viel sinnvolleren Tätigkeiten nachgehen: Zum Beispiel den Brenner einer großen Heizungsanlage einstellen oder die Steuerung eines BHKW´s bedienen und direkt sehen, was sich verändert.

Mit dem ecom-J2KNpro lassen sich Anlagen von klein bis groß ohne Probleme messen und einstellen.

Bei dem ecom-J2KNpro werden die bekannten ecom-Leistungsmerkmale durch ein abnehmbares Funkbedienteil abgerundet. Dieses ermöglicht, dass auch über größere Distanzen z. B. die Einstellungen an BHKWs, mittleren und/oder großen Kesseln vorgenommen werden können.



Für den Endanwender im SHK-Bereich ist dieses Abgasanalysegerät lagermäßig in mehreren Ausstattungsvarianten – komplett messfertig (inkl. Koffer, Sonde etc.) verfügbar.



Im industriellen Bereich kann es bis zu acht Gaskomponenten (auch per Infrarotmessung) analysieren. Durch Zubehör und Optionen wie z. B. ein beheiztes Probenentnahmesystem oder einen feuchtigkeitsgeschützten Outdoor-Koffer (geschlossener Betrieb möglich), kann das ecom-J2KNpro auf vielfältige Anforderungen angepasst werden.

