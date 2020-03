Nach der erfolgreichen Markteinführung der Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 208 erweitert Ochsner die Baureihe um weitere Modelle für höhere Leistungsbereiche. Die Serie soll künftig die typischen Einsatzbereiche vom modernen Einfamilienhaus-Neubau bis zum Gewerbe- und Mehrfamilienbau abdecken. Das erste Modell erhielt auf der Energiesparmesse Wels den renommierten Innovationspreis Energie-Genie.

Ochsner gibt einen Ausblick auf den Ausbau der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpenserie Air Hawk. In Zukunft soll die Baureihe alle typischen Einsatzbereiche in Gebäuden abdecken: vom Niedrigenergie-Einfamilienhaus mit einer Heizlast von 4 kW bis zu Gewerbe und Mehrgeschoß-Wohnbauten mit Heizlasten um 100 kW. Die Top-Leistungen der aktuellen Ochsner Luft/Wasser-Wärmepumpen setzen den Maßstab für die weiteren Entwicklungen. Für das Kernthema der Schallreduzierung kooperiert das Unternehmen mit der Johannes-Kepler-Universität in Linz.

Erfolgreicher Marktstart und „Energie-Genie“ 2020

Als leiseste Luft/Wasser-Wärmepumpe, die im Wärmepumpen-Zentrum Buchs je gemessen wurde, ist die Ochsner Air Hawk 208 im Jahr 2019 erfolgreich in den Markt gestartet. Auf der Energiesparmesse Wels wurde sie mit dem Innovationspreis Energie-Genie ausgezeichnet. Er wird durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und das Land Oberösterreich für neue, innovative energietechnische Produkte vergeben. Als ideale Lösung für Niedrigenergiehäuser überzeugt die Air Hawk 208 auch in dicht besiedelten städtischen Regionen und Umgebungen, in denen der Einsatz von Luft/Wasser-Wärmepumpen bisher nur eingeschränkt möglich war. Die Schallleistung ist mit 45 dB(A) extrem gering. In einem Abstand von 3 Metern beträgt der Schalldruckpegel nur 28 dB(A), was in etwa dem leisen Rauschen von Blättern entspricht. Die Wärmepumpe nutzt die Ochsner Technik der Horizontal-Splitverdampfer. Sie ist die effizienteste Luft/Wasser-Wärmepumpe, die mit einem A1-Kältemittel mit einem GWP von unter 700 betrieben wird. Ihre Leistung von maximal 8 kW ist auf neu gebaute oder energetisch sanierte Einfamilienhäuser ausgelegt.

Air Hawk 518: leise und langlebig für Leistungsbereiche bis 18 kW

Der Prototyp der neuen Ochsner Air Hawk 518 liefert eine Heizleistung von bis zu 18 kW. Die Wärmepumpe nutzt ebenfalls einen Horizontal-Splitverdampfer sowie das zukunftssichere Kältemittel R32. Es macht hohe Effizienzwerte bei sehr geringen Bauteilgrößen möglich. Wie das Modell Air Hawk 208, arbeitet das neue Gerät mit vollmodulierendem Lüfter und Kompressor. So kann die Wärmepumpe in der Kälteperiode nahezu unterbrechungsfrei laufen. Schaltzyklen und Taktungen werden auf ein Minimum reduziert, die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Technik erhöht sich auf ein Maximum.

Baureihe für höhere Leistungen in der Entwicklung

In der Entwicklung sind zwei weitere Modelle mit der Bezeichnung Air Hawk 726 und Air Hawk 1850. Mit zwei Ventilatoren im Außenteil sind sie auf höhere Leistungsbereiche ausgelegt und auch in Mehrfamilienhäusern einsetzbar. Die neuen Geräte werden ebenfalls geringe Schallemissionen mit höchster Effizienz verbinden.

High-End-Steuerung mit zukunftssicheren Verbindungen

Die Steuerung Ochsner Tronic Smart (OTS) wird in allen Modellen der Baureihe eingesetzt. Neben intuitiver Bedienung bietet die High-End-Regeltechnik zukunftssichere Technologien wie die Steuerung über Smartphone-App, Fernwartung über Internetverbindung, Smart Home-Integration und die Möglichkeit für Online-Updates. Die Bedienung über einen großen kapazitiven Touch Screen ist intuitiv und komfortabel.