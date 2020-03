Um seinen Partnern im Fachhandwerk und Pressevertretern dennoch die Möglichkeit zu geben, sich zeitnah über alle Produktneuheiten und Lösungswelten zu informieren, präsentiert Mitsubishi Electric seinen geplanten Messestand in digitaler Form unter www.ecodan.de/SHK.



Ab dem 10. März 2020 können hier alle Interessenten aus dem Fachhandwerk, der Wohnungswirtschaft und den Planungsbüros die Messeneuheiten kennenlernen und sie in ihre zukünftigen Projektplanungen einbinden.



Die digitale Messepräsentation spiegelt die Produktvielfalt des renommierten Herstellers wider und umfasst einen breiten Querschnitt seiner Lösungskonzepte zur Wärme- und Kälte- sowie Warmwasserversorgung in den drei Bereichen Compact, Business und Industrial Solutions.