Jetzt auch in XXL: Das hochwertige NiroSan-System wurde um die Dimension DN 150 (168 cm) erweitert. Abbildung: Sanha GmbH & Co. KG, Essen

Das hochwertige Edelstahlsystem NiroSan wird insbesondere bei anspruchsvollen Projekten für die Trinkwasserinstallation eingesetzt, aber auch für Sprinkler- und Feuerlöschanlagen, Heizungs- oder Kühlwasser. Nirotherm findet vor allem in den Bereichen Heizung und Kühlwasser Verwendung. Durch die XXL-Lösung können Steigleitungen problemlos als Einzelstrang realisiert werden. Dazu stellt Sanha die Rohre in 6 m Länge sowie verschiedene Standardprodukte in der neuen Größe zur Verfügung. Dies sind u. a. 45°- und 90°-Bögen, T-Stücke und Muffen.

Auch in der großen Dimension findet sich die ausgezeichnete Ausführung des NiroSan-Systems. Die Pressfittings werden aus dem Werkstoff 1.4404 für die Formteile gefertigt. Dieser enthält mindestens 2,3 % Molybdän und weist einen geringeren Kohlenstoffanteil als der konventionelle Werkstoff 1.4401 auf. So überzeugt das Material durch seine deutlich höhere Korrosionsresistenz. NiroSan XXL wird mit schwarzen EPDM-Dichtungen bestückt. Bei besonderen Anforderungen oder Anwendungen wie etwa Gas lässt sich das System mit anderen Dichtungen ausstatten.

Auch für die wirtschaftliche Lösung NiroTherm, die sich speziell für Heizung und Kühlung eignet, wurde die Dimension DN 150 ergänzt. Für Details zu den XXL-Möglichkeiten steht die Technische Anwendungsberatung unter Tel. 02054-925170 und unter technik@sanha.com bereit.

Weitere Informationen zum Produktprogramm und zum Service sind auf sanha.com zu finden.