Keine Lieferprobleme der Hersteller

Der Anteil der SHK-Handwerker, die mit Lieferproblemen konfrontiert ist, liegt bei fast Null. Das Problem scheint im Moment nicht gegeben zu sein. Vermutlich war die Befragung zu früh. Die Laufzeit von Containern aus China beträgt sechs Wochen. Anfang April könnte die Welt anders aussehen.



Leichtes Verschieben der Aufträge durch Endkunden

Zwischen 20 und 30 Prozent der befragten SHK-Handwerker waren mit Auftragsverschiebungen konfrontiert. Das Verschiebungsgesuch kam immer von den Endkunden. Das befragte Handwerk muss im Moment nicht selbst wegen eigener Engpässe um Verschieben bitten.



Leichter Rückgang der Besucherzahlen in den Ausstellungen des Handwerks

Die ausstellungsaktiven Handwerker sind in einer Spannweite von 2 bis 6 Prozent mit sinkenden Besucherzahlen konfrontiert. Die Quote scheint nicht bedrohlich zu sein, jedoch sind die meisten Interviews vor dem Aussprechen von Bewegungseinschränkungen erhoben worden.



Deutliche und heftige Erwartung einer Vernichtung von Branchenwachstum

Zwischen 42 und 58 Prozent der befragten SHK-Handwerker erwarten einen konjunkturellen Knick. Dieser soll nach Einschätzung der Befragten bei durchschnittlich 20 Prozent liegen. Die genannten Prozentwerte waren wenig volatil. Alle Antworten lagen eng um den Mittelwert und weisen auf eine einheitlich Wahrnehmung hin.



Der Knick kommt!