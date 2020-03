Das Prinzip von Pinterest ist dabei schnell erklärt: Auf virtuellen Pinnwänden können registrierte User Ideen zu verschiedenen Themen sammeln und diese - auf Wunsch - auch mit anderen Nutzern teilen. Bereits jetzt bietet VIGOUR, die „Fachhandwerksmarke des Jahres“, Einblicke in die verschiedenen Designlinien sowie spannende Service-Themen. Wer in Zukunft in puncto Badezimmer-Trends stets up to date sein will und keine VIGOUR-Pins verpassen möchte, meldet sich bei Pinterest an und abonniert den VIGOUR-Kanal oder wahlweise die für ihn relevanten Pinnwände.



Noch einfacher lässt sich Pinterest übrigens über die App nutzen. Diese kann sowohl für Android- als auch iOS-Systeme kostenlos im jeweiligen Store herunter­geladen werden:

APP-DOWNLOAD

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=de

iOS:https://apps.apple.com/de/app/pinterest/id429047995