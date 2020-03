Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Gesellschafter,

aufgrund der derzeitigen Situation sind wir in der Zentrale eventuell nicht wie gewohnt für Sie telefonisch erreichbar.

In jedem Fall erreichen Sie uns per E-Mail an --- info @ interdomus.de --- oder Ihren Ansprechpartner über die Ihnen bekannte Mobilnummer.

Wenn Sie Unterstützung oder Hilfestellung benötigen, kommen Sie auf uns zu. Bleiben Sie gesund!

Ihr interdomus TEAM