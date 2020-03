Schnelle und effiziente Produktbeschaffung

Zugang zum Einkauf nur für SHK-Fachhandwerker

Breit gefächertes Produktsortiment

Das überproportionale Wachstum des Onlinehandels sorgt dafür, dass der Markt in ständiger Bewegung ist und sich die Marktlage für den stationären Handel, als auch für den Onlinehandel verändert. Durch neue Online-Beschaffungsweisen wird die Marktlage im SHK-Geschäft massiv beeinflusst. Das Konzept des Versandhandels gibt es bereits seit mehreren Jahren, steckt aber besonders im B2B-Bereich noch in den Kinderschuhen. Um diese Potentiale und Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen gilt es – jetzt einsteigen, bevor es zu spät ist. Getreu dem bewährten Motto „wachsen oder weichen“ passt sich die Unternehmensgruppe Pietsch den sich wandelnden Marktbedingungen an und geht mit der COLONS GmbH neue Wege.

Moderne Handwerksunternehmen erwarten heute neben der umfassenden Betreuung durch ihren traditionellen „Full Service Großhändler“ alternativ die schnelle und unkomplizierte Produktbeschaffung mit schlanken Servicestrukturen. Genau diese Form der Produkt-Bedarfsdeckung wird mit der Onlineplattform www.colons.de angeboten. Durch dieses neue Onlineangebot erweitert sich das bisherige Vertriebsgebiet der Unternehmensgruppe Pietsch von regional auf national. Damit haben alle SHK-Betriebe in Deutschland die Möglichkeit, bei COLONS zu kaufen. Der Fokus der Vertriebsaktivitäten wird außerhalb des regionalen Stammgebietes sein.

Komplementär- und Variantenartikel

Alle wichtigen relevanten Funktionen, die ein heutiges SHK-Handwerksunternehmen für das Onlineshopping benötigt, hat COLONS entsprechend modern abgebildet und umgesetzt. Ein ganz großes Thema bei den Kunden sind beispielsweise Komplementärartikel: passendes Zubehör, sinnvolle Ergänzungsartikel bis hin zu den passenden Ersatzteilen. Diese „Stammdatenintelligenz“ wird bereits für viele tausende Artikel angeboten und kontinuierlich ausgebaut. So wird z.B. die aus dem B2C-Bereich bekannte Systematik „Kunden kauften auch“ genutzt sowie auf „Weitere Artikel der passenden Serie“ verwiesen.

Ein weiteres Stammdaten-Thema sind die Variantenartikel: hier hat COLONS bereits über 100.000 Artikel mit Variantenfilter direkt am Hauptartikel ausgestattet, so dass schnell und komfortabel auf den ausgewählten Variantenartikel geführt wird. Dies erleichtert den Suchprozess ungemein und bringt dem Kunden eine deutliche Zeitersparnis. Des Weiteren gibt es eine Übersicht der wichtigsten Produktinformationen in Tabellenform und eine Zuordnung von Herstellerkatalogen, sowie zusätzlichem Hersteller-Content.

Komfortabler Einkauf

Dem SHK-Fachhandwerker bietet COLONS mit über 44.000 Lagerartikeln sowie mehr als 200.000 gelisteten Artikeln eine breite Produktauswahl. Viele Funktionen des Online-Shops ermöglichen einen schnellen und effizienten Beschaffungsprozess. Z.B. eine Übersicht über die Historie der Bestellungen der letzten 360 Tage, filterbar nach Auftrag, Gutschrift, Lieferung, Rechnung und Retoure. Um Zeit zu sparen, können mehrere Warenkörbe z.B. für verschiedene Phasen eines Projekts erstellt werden. Auch gibt es eine transparente Übersicht über das Kreditlimit und offene Posten des Kunden. Zudem lassen sich innerhalb eines Accounts mehrere Benutzerprofile mit individuellen Budgets für Mitarbeiter des Kunden anlegen. Bei Überschreitung des Budgets bekommt der Administrator des Benutzers eine Anfrage zur Warenfreigabe.

Darüber hinaus gibt es noch eine Anzahl weiterer Funktionen, die dem Nutzer des COLONS Online-Shops den Einkauf der Produkte so komfortabel wie möglich machen sollen. Ausgeliefert werden die bestellten Waren über externe Versandpartner wie Paketdienstleister und Speditionen. Für eine besonders schnelle Zustellung der Produkte bietet COLONS im Paketbereich Express-Versandlieferungen mit verschiedenen Zeitfenstern an.

Registrierung nur für SHK-Fachhandwerker

Um bei der Onlineabwicklung die Rahmenbedingungen für eine Treue zum 3-stufigen Vertriebsweg zu schaffen, hat COLONS ein sicheres Registrierungskonzept entwickelt. Die Sicherheitsmechanismen greifen in unterschiedlichen Stufen des Registrierungs- und Bestellprozesses.

COLONS im Internet unter www.colons.de