Der FC Flexi-Clip wird einfach mit dem ESD Euro-Steckdübel verbunden und per Daumendruck in die Bohrung gesteckt. Die Clips lassen sich problemlos aneinander reihen und eignen sich für die Montage auf Beton, Gipskarton oder Ziegelwerk – gänzlich ohne weiteres Werkzeug. Foto: Schnabl Stecktechnik GmbH

So leise wie erwartet: Ein erst vor wenigen Tagen veröffentlichtes Gutachten bestätigt nun offiziell die deutlich reduzierten Fließgeräusche von Wasserinstallationen in Gebäuden mit den Kunststoff-Rohrschellen von Schnabl Stecktechnik aus Österreich. Der Test erfolgte im Vergleich mit handelsüblichen starren bzw. gummierten Stahlschellen und wurde von der akkreditierten Staatlichen Versuchsanstalt TGM in Wien durchgeführt.

Als Lösungsanbieter von Stecktechniksystemen ist Schnabl Stecktechnik nicht nur eine feste Größe in der Elektrobranche, sondern auch weltweiter Marktführer. Mit dem vielseitigen Sortiment für die Leitungs- und Rohrverlegung in unterschiedlichen Anwendungen ist der Hersteller beim Handwerk etabliert – nun können auch SHK-Profis von den Kunststoff-Rohrschellen-Fabrikaten profitieren: Im Prüfstand wurde zweifelsfrei nachgewiesen, dass sich durch ihre Verwendung der Schalldruckpegel der Fließgeräusche von Wasserinstallationen in Gebäuden um 13 bis 17 dB gegenüber handelsüblichen starren oder gummierten Stahlschellen verbessert.

Die staatliche Versuchsanstalt TGM in Wien testete folgende Kunststoff-Rohrschellen von Schnabl Stecktechnik im Vergleich zu zwei gummierten Stahlschellen als Fremdfabrikate:

Der FC Flexi-Clip wurde für die flexible und millimetergenaue Montage von isolierten oder nicht isolierten Rohren auf allen Oberflächen entwickelt.

Der SH 40 Sammelhalter ist die richtige Wahl für die Deckenmontage von Klimaleitungen und der getrennten Verlegung der Steuerleitung mittels EC Euro-Clip-Anreihung.



Dazu muss man wissen, dass der Mensch eine Reduzierung des Schalldruckpegels um 3 dB bereits subjektiv als deutlich leiser empfindet und eine Minderung um 10 dB sogar als Halbierung der Lautstärke. Von großer Bedeutung ist dies vor allem im Wohnungsbau: Kaum etwas wird von Bewohnern als störender empfunden, als Fließgeräusche von Wasserinstallationen aus benachbarten Sanitärräumen. Mit den geprüften Kunststoff-Rohrschellen von Schnabl Stecktechnik bekommen Sanitärinstalla­teure clevere Produkte an die Hand, mit denen sie die Zufriedenheit ihrer Kunden nochmals deutlich steigern sowie ihre Arbeitsabläufe optimieren können. Neben den getesteten Fabrikaten bietet Schnabl Stecktechnik eine Reihe an weiteren Lösungen für SHK-Anwendungen an – für Alu- und Metall-Verbundrohre, Klimaleitungen und PPR-Rohre.

Zeit und Werkzeug einsparen

Die Produktlösungen von Schnabl für SHK-Installationen reduzieren nicht nur Lärm, sondern auch den Zeitaufwand: Gegenüber herkömmlichen Installationsmethoden lässt sich mit den Stecktechniksystemen rund 60 Prozent Arbeitszeit einsparen, darüber hinaus ist außer der Bohrmaschine kein weiteres Werkzeug nötig.

Das Grundprinzip der Stecktechnikelemente ist so einfach wie pfiffig und hat den Erfinder der Stecktechnik zur Marktführerschaft geführt: Sie lassen sich ohne Werkzeug und mit einem sehr geringen Kraftaufwand in ein 6 mm-Bohrloch stecken und halten so Auszugskräften von bis zu 40 kg stand. Dies gelingt dank der exzenterförmigen Gestaltung des Spreizkörpers, der eine kraftschlüssige Verbindung mit der Bohrlochwand eingeht. Das steigert die Haltekraft mit zunehmender Belastung und spart gegenüber der konventionellen Montage mit dem Dübel ein Vielfaches an Zeit ein. Dies beweisen unter der Aufsicht des TÜV Österreich durchgeführte Testinstallationen, bei denen die Arbeitsabläufe auf der Baustelle genau analysiert wurden: Identische Teilbereiche werden bei einem Bauprojekt mit unterschiedlichen Materialien installiert und anschließend die Zeiten verglichen. Der Vorsprung der Schnabl Stecktechnik liegt bei bis zu 60 Prozent, sowohl im Auf- als auch im Unterputzbereich.

Weitere Informationen sowie das Gutachten des TGM stehen unter www.schnabl.works/de zur Verfügung. Auch die Broschüre „Schnabl Stecktechnik für SHK-Installationen“ kann dort heruntergeladen werden. Videos zu den einzelnen Produktlösungen speziell für die SHK-Installationen sind auf dem YouTube-Kanal von Schnabl Stecktechnik abrufbar.