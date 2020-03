Die neuen Ultrafiltrationsanlagen der Baureihe ultraliQ von Grünbeck entfernen alle ungelösten Schmutzstoffe im Wasser und reduzieren mikrobiologische Belastungen wie Bakterien, Viren und Parasiten. Das Herzstück der Anlagen sind Filtermembranen mit einer Trenngrenze von 0,02 µm, wodurch ein sicheres Zurückhalten der ungewünschten Schmutzstoffe und Krankheitserreger erfolgt. Alle gelösten natürlichen Mineralien bleiben dem Trinkwasser erhalten. Um die abfiltrierten Mikroorganismen und Partikel wieder aus den Filtermembranen zu entfernen, erfolgt nach frei einstellbaren Zeitintervallen eine vollautomatische Rückspülung. Für ein optimales Ergebnis wird hierfür gefiltertes, reines Wasser aus den integrierten Druckbehältern verwendet und die Membranen in umgekehrter Richtung durchströmt. Die abgelösten Schmutzstoffe werden mit dem Rückspülwasser als Abwasser entsorgt.

Mit einem Leistungsbereich der ultraliQ-Baureihe von 0,5 bis 10 m³/h wird der komplette Wasserbedarf mit reinstem Trinkwasser abgedeckt. Somit steht nicht nur an einer Zapfstelle ultrafiltriertes Wasser zur Verfügung, sondern man kommt auch beim Duschen und Baden in den Genuss von gesundem und reinem Wasser. Die Anlagen können in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Bauernhöfen, öffentlichen Gebäuden und auch kleinen Wasserwerken eingesetzt werden. Durch die Ultrafiltrationsmembran steht auch bei der Verwendung von Brunnen- oder Quellwasser immer gesundes Trinkwasser mit höchster Qualität zur Verfügung.

Know-how seit über 70 Jahren

1949 wurde die Einzelfirma „Wasserchemie und Apparatebau“ durch Josef Grünbeck gegründet; heute arbeiten rund 660 Experten im Unternehmen der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH mit Sitz in Höchstädt an der Donau. Europaweit gehört Grünbeck zu den größten Herstellern von Systemen für die Wasserbehandlung. Durch unsere deutschlandweit verteilten Vertriebs- und Kundendienstpartner kann jede Aufbereitungsanlage anhand von Wasseranalysen und den Gegebenheiten vor Ort speziell ausgelegt und über die Jahre betreut werden. Dies bedeutet eine größtmögliche Sicherheit zum dauerhaften Erreichen von erforderlichen Wasserqualitäten, besonders auch in sensiblen Systemen wie beispielsweise Trinkwassernetzen.