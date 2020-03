Die Viessmann Group erwirbt 40 Prozent der Geschäftsanteile der Firma ThermoWise in Südafrika. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Die neue Partnerschaft legt den Grundstein für einen erfolgreichen Eintritt von Viessmann sowohl in den südafrikanischen Markt als auch in andere stark wachsenden Märkte in Afrika. Der Hauptsitz von ThermoWise befindet sich in Ballito an der Nordküste der Region KwaZulu Natal. Das Unternehmen ist ein führender Installations- und Service-Anbieter, spezialisiert auf Großprojekte im Bereich von Krankenhäusern, Einkaufszentren, Hotels und Wohnkomplexen. Das Leistungsspektrum umfasst Planung, Installation und Service komplexer Heizzentralen mit besonderem Fokus auf Wärmepumpen und kommerziellen Wärmeerzeugern. Das Unternehmen erwirtschaftet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 10,5 Millionen Euro und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Die bisherigen Gesellschafter des Unternehmens, Arnold Retief und Sitha Rajkoomar, bleiben weiterhin mit einer Mehrheit an ThermoWise beteiligt und werden die Geschäfte operativ weiterführen. Über die Höhe des Kaufpreises für die Geschäftsanteile haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

“Mit ThermoWise haben wir den perfekten Partner gefunden, der uns eine starke Plattform und einen langfristigen Zugang in viele attraktive afrikanischen Märkte bietet”, sagt Timo Tauber, CEO der Viessmann Investment, anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Arnold Retief, CEO von ThermoWise: “Mit dem Einstieg von Viessmann haben wir einen neuen wirtschaftlich starken, international bekannten Partner gewonnen, der uns bei unserer Expansionsstrategie unterstützten wird.”

Sitha Rajkoomar, CFO von ThermoWise: “Wir haben uns über das letzte Jahrzehnt als Premiumanbieter erfolgreich im südafrikanischen Markt positioniert. Durch den neuen Zusammenschluss werden unsere Kunden und Partner langfristig von der Innovationskraft und dem einzigartigen, Integrierten Viessmann Lösungsangebot profitieren.”