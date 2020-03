Das Bad von Grund auf neu denken – das gelingt dem führenden europäischen Hersteller von Sanitärprodukten mit Geberit ONE. Das Unternehmen verbindet umfassendes technisches Know-how mit herausragender Designkompetenz, um neue Standards für das Bad von heute und morgen zu definieren. Geberit ONE umfasst dabei voll integrierte Lösungen für den Waschplatz, den Duschbereich und das WC. Durch die clevere Kombination der Elemente überzeugt das Ergebnis sowohl vor als auch hinter der Wand.

Weiterentwicklungen im Bad betreffen oft das Design von Produkten mit neuen Formen, Farben und Funktionsverbesserungen. Geberit geht einen Schritt weiter und bringt mit Geberit ONE ein Badkonzept auf den Markt, das die Bereiche hinter und vor der Wand als eine Einheit neu definiert. Mit einer Vielzahl offenkundiger und auch versteckter Vorzüge sind die Produkte perfekt aufeinander abgestimmt und gehen optimal auf die Nutzerbedürfnisse ein.

Die Vorwand im Bad – verdeckter Raum mit viel Potential

Bäder bestehen nicht nur aus den sichtbaren Bereichen wie Waschplatz, Dusche oder WC, auch die verdeckten Elemente spielen eine wichtige Rolle. Geberit ONE nutzt konsequent die Vorteile der Vorwandinstallation und setzt dabei auf die bewährten Installationssysteme Geberit Duofix und GIS. Alles, was vor der Wand nicht unbedingt benötigt wird, verlegt das Badkonzept in die Ebene dahinter. Unschöne Siphons, störende Halterungen oder Befestigungen rücken damit aus dem Blickfeld. Das Bad wirkt nicht nur aufgeräumter, sondern auch sauberer und bietet sogar mehr Platz.

Waschtischdesign mit Wandablauf

Der Geberit ONE Waschtisch kann wahlweise optisch frei schwebend oder in Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank genutzt werden. Was der Badnutzer nicht sieht, ist ein Siphon, denn der ist verdeckt in einer Funktionsbox in der Installationsvorwand montiert – zugunsten von mehr Platz unter dem Waschtisch und mehr Stauraum im Waschtisch-Unterschrank. Der Wasserablauf im hinteren Beckenbereich des Waschtischs verlegt die Entwässerung in die Vorwand. Eine Blende, die sich leicht mit einem Handgriff entfernen lässt und mit einem Haarsieb ausgestattet ist, verdeckt den Ablauf. Kombiniert wird der Waschtisch mit der Geberit ONE Wandarmatur. Ein passendes Montageelement in der Vorwand legt bereits bei der Planung die genaue Lage der Armatur fest, sodass der Waschtisch vollständig und sauber ausgespült wird.

Spiegelschrank mit raffinierten Details

Auch der Spiegelschrank mit seiner kaum sichtbaren Ausladung nutzt die Vorwand geschickt aus und punktet mit einem beeindruckenden Platzangebot. Der Spiegelrand ist mattiert, was sehr angenehm ist, denn auch bei häufiger Nutzung sind Fingerabdrücke darauf kaum zu sehen. Ein warmes, atmosphärisches Licht umgibt den Spiegelschrank wie einen Rahmen, ein kälteres Funktionslicht sorgt für die optimale Ausleuchtung im Nahbereich. Die beiden Lichter sowie deren Intensität können über Tasten individuell eingestellt und in Benutzerprofilen gespeichert werden.

Der Spiegelschrank hat nicht nur ästhetische Vorzüge, sondern auch ganz praktische: Als integraler Teil der Vorwand wird er an speziell gefertigten Installationselementen befestigt. Die Position des Schranks im Verhältnis zu Waschtisch und Armatur wird bereits bei der Badplanung festgelegt. Das hat den Vorteil, dass eine nachgelagerte Ausrichtung des Spiegelschranks entfällt und der Schrank auch nach Beplankung und Befliesung der Installationswand an der gewünschten Stelle Platz hat.

Bodenebene Dusche mit integrierten Ablageflächen

Wenn es um die Gestaltung des Duschbereichs geht, sind die Kundenwünsche sehr vielfältig. Geberit ONE ist ideal mit allen bodenebenen Duschsystemen von Geberit kombinierbar – ob Duschfläche Setaplano, Duschrinne CleanLine oder auch Geberit Wandablauf. Der Wandablauf nutzt dabei das Vorwandkonzept am besten aus, denn es verlegt die Entwässerung der Dusche vom Boden in die Wand.

Für den Duschbereich gibt es von Geberit ONE eine Duschtrennwand: Die transparente, rahmenlose Abtrennung lässt viel Licht in den Duschbereich und vergrößert dadurch optisch den Raum. Die Duschtrennwand ist sicher in der Vorwand verankert, störende Befestigungen oder Rahmengestelle, an denen sich Schmutz und Kalk absetzen können, gibt es nicht. Die Reinigung des Duschbereichs gelingt dadurch besonders einfach, denn die Scheibe kann unterbrechungsfrei sauber gewischt werden.

Geberit ONE bietet für die Dusche ein zusätzliches Element, das den Nutzerkomfort deutlich erhöht: eine Nischenablagebox. Sie bietet Platz für Shampoo, Duschgel und andere Pflegeprodukte, die bei der Körperpflege nötig sind. Herumstehende Behältnisse in der Dusche gehören damit der Vergangenheit an. Die Größe und Position der Box werden bereits bei der Planung des Duschbereichs festgelegt und die Box in das Vorwandsystem integriert. Das Innere der Ablage ist so gestaltet, dass Spritzwasser und Schmutzrückstände ganz einfach abfließen können und kein großer Reinigungsaufwand entsteht. Die Ablagebox ist wahlweise in einer offenen, befliesbaren Variante oder mit einer verspiegelten Schiebetür erhältlich, die sich entweder nach rechts oder links öffnen lässt.

Nutzerbedürfnisse fest im Blick – besonders beim WC

Technische Raffinesse, ansprechendes Design und die Kombination von sichtbaren und unsichtbaren Elementen zeichnen auch das Geberit ONE WC aus. Es ist perfekt proportioniert, hat keine sichtbaren Befestigungsschrauben und kann vom Fachmann auch nachträglich in unterschiedlichen Höhen mit einem Spielraum von -1 bis +3 Zentimetern installiert werden. Der WC-Sitz in Slim-Optik ist sehr schlank und verleiht der Toilette zusammen mit der geschlossenen Keramik ein elegantes Aussehen.

Im Inneren des spülrandlosen Geberit ONE WCs fällt die asymmetrische Gestaltung auf – die TurboFlush-Spültechnologie. Mit jedem Spülvorgang fließt das Wasser seitlich in die Keramik hinein und vollzieht darin eine spiralförmige Bewegung. Der Wasserstrom wird so gelenkt, dass er für eine leise und sehr gründliche Ausspülung sorgt. Die WC-Keramik ist mit der KeraTect Spezialglasur versehen. Diese Glasur wird in die Keramik eingebrannt und hat eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche, welche einfach und effizient sauber gehalten werden kann. Zur Reinigung lassen sich WC-Sitz und ‑Deckel zudem durch eine leichte Zugbewegung nach oben mit nur einer Hand abnehmen. So ist das ONE WC deutlich einfacher zu reinigen als herkömmliche WC-Keramiken und erfüllt damit konsequent das Bedürfnis nach Reinheit und Hygiene. Passend zum WC bietet Geberit ab April 2020 auch ein höhenverstellbares Wand-Bidet an.

Erweiterten Komfort bietet das WC in Kombination mit dem Geberit DuoFresh Modul mit Orientierungslicht, das eine effektive Geruchsabsaugung direkt in der WC-Keramik ermöglicht. Die Luft wird durch einen Keramikwabenfilter gereinigt und anschließend wieder in den Raum abgegeben. Da für dieses Komfortelement ein Stromanschluss benötigt wird, sollte dieser bereits bei der Planung und Erstinstallation des WCs angelegt werden.