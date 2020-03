Holzpellets sind im März mit 256,66 EUR/Tonne (t) günstiger als im Vormonat. Im Vergleich zu Februar ist ein Rückgang von 1,9 Prozent für 61 Ab­nahme zu verzeichnen, wie der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) berichtet. Zum Vorjahresmonat sind es sogar 4,1 Prozent weniger. Das entspricht ei­nem Kilopreis von 25,67 Cent, eine Kilowattstunde (kWh) Wärme kostet 5,13 Cent. Der Preisvorteil der Holzpresslinge gegenüber Heizöl bleibt trotz Preisrutsch an den Öl­märkten bei 5,1 Prozent, gegenüber Erdgas bei rd. 17,0 Prozent.

Die Vorzüge des heimischen, nachwachsenden Energieträgers Holzpellets zeigen sich vor allem in den Wintermonaten. Preiskonstanz und breite Verfügbarkeit sind klare Vorteile, von denen Betreiber einer Pelletheizung in diesem Winter wieder profitieren. „Grund­lage für den gleichbleibend günstigen Preis ist ein funktionierender Markt, der auf einem bundesweit sehr hohen Restholzangebot und einer breiten Produzenten- sowie Handels­struktur aufbaut", erklärt DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. „Unberechenbare Preisschwankungen aufgrund von politischen Krisen und wirtschaftlichen Auseinander­setzungen wie bei den fossilen Brennstoffen Öl und Gas sind für den deutschen Pellet­markt kein Thema. Dazu kommt der unbestreitbare Klimaschutzfaktor der Presslinge, der vom Staat auch beim Heizungstausch großzügig honoriert wird", so Bentele weiter.

Eine hohe Qualität ist das A und O beim Brennstoffeinkauf. Bei Pellets ist das Zertifikat ENplus ein guter Indikator, um auf den ersten Blick sowohl beste Verbrennungseigen­schaften als auch eine professionelle Logistik zu erkennen. Händleradressen listet die Webseite www.enplus-pellets.de.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im März 2020 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): In Süddeutschland sind Pellets mit 255,51 EUR/t am günstigsten. Die Region Nord/Ost liegt mit 256,53 EUR/t fast gleichauf mit der Region Mitte, wo Pel­lets 256,54 EUR/t kosten.

Größere Mengen (26 t) wurden im März 2020 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 240,04 EUR/t, Mitte: 236,83 EUR/t, Nord/Ost: 237,45 EUR/t (alle inkl. MwSt.).

DEPV-Index

Der DEPV-Preisindex wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.

DEPV-Index März 2020 6 t: 256,66 EUR

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkos­ten und MwSt.).

DEPV-Index März 2020 26 t: 239,74 EUR

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Neben­kosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets (Quelle: DEPI)

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland